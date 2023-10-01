构建人类命运共同体理念传承中华优秀传统文化，体现中国共产党的世界情怀，弘扬新中国外交优良传统，兼收并蓄人类优秀文明成果，凝聚起团结合作的广泛共识，汇聚起应对挑战的强大合力

“人类命运共同体理念基于深厚的中国文化底蕴，源于中国式现代化的道路实践，继承弘扬新中国外交的优良传统，吸收借鉴人类社会优秀文明成果，彰显了悠久的历史传承、鲜明的时代印记和丰富的人文内涵。”国务院新闻办公室日前发布的《携手构建人类命运共同体：中国的倡议与行动》白皮书，深刻阐述构建人类命运共同体理念的思想之源、实践之基，充分表明中华优秀传统文化、中国共产党的实践探索、中国外交的优良传统，对促进世界和平发展、共创人类美好未来具有重要意义。

构建人类命运共同体理念传承中华优秀传统文化，充分彰显中华文明的突出特性。中华文明有5000多年历史，具有突出的连续性、创新性、统一性、包容性、和平性。构建人类命运共同体理念扎根中国深厚历史文化土壤，是对中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展。天下大同、协和万邦是中华民族自古以来对人类社会的美好憧憬，也是构建人类命运共同体理念蕴含的文化渊源。构建人类命运共同体理念吸收中华优秀传统文化中“以和为贵，和而不同”的价值观、“大道之行，天下为公”的世界观、“义利并举、以义为先”的义利观、“己所不欲，勿施于人”的道德观、“道法自然、天人合一”的生态观。构建人类命运共同体，努力把我们生于斯、长于斯的这个星球建成一个和睦的大家庭，把世界各国人民对美好生活的向往变成现实，需要各国风雨同舟，荣辱与共。

构建人类命运共同体理念体现中国共产党的世界情怀，是中国共产党坚持胸怀天下的生动写照。坚持胸怀天下，是中国共产党百年奋斗积累的宝贵历史经验之一。100多年来，中国共产党既为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴，也为人类谋进步、为世界谋大同，带领中国人民走出了中国式现代化道路，创造了人类文明新形态，为构建人类命运共同体奠定了坚实基础、探索了历史规律、开辟了广阔道路。当前，推动构建人类命运共同体已经载入中国宪法和中国共产党党章，并成为中国式现代化的本质要求之一。中国携手各方构建人类命运共同体，就是在坚持发展自己的同时兼济天下、造福世界，不仅让中国人民都过得好，也帮助其他国家人民过上好日子。

构建人类命运共同体理念弘扬新中国外交优良传统，在中国特色大国外交实践中不断守正创新。新中国成立以来，坚定奉行独立自主的和平外交政策，坚持走和平发展道路，坚持在和平共处五项原则基础上发展同各国的友好合作。进入新时代，中国创造性提出推动构建人类命运共同体、新型国际关系、共建“一带一路”、全人类共同价值、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等新理念，倡导全球治理观、正确义利观、安全观、发展观、合作观、生态观等重要理念，是对新中国成立以来的外交理念、战略思想和优良传统的继承和发扬，体现了鲜明的中国特色、中国风格、中国气派。

构建人类命运共同体理念兼收并蓄人类优秀文明成果，反映了全人类的普遍愿望和共同心声。世界各国文明都蕴含着构建人类命运共同体的历史智慧，有追求和平发展、团结共生、合作共赢等互通之处。构建人类命运共同体理念汲取世界多元文明相融相通优秀成果，遵循公认的国际关系基本原则，为实现人类孜孜以求的建立公正合理的国际秩序的目标提供思想指引、筑牢价值基础。英国国际关系顾问基思·贝内特指出，构建人类命运共同体理念继承和发展了古往今来人类哲学中所有深刻而开明的思想，包括中国传统智慧和马克思主义，同时又使之适应21世纪世界的现实和需要。

大时代需要大格局，大格局呼唤大胸怀。构建人类命运共同体理念已经在国际上凝聚起团结合作的广泛共识，汇聚起应对挑战的强大合力，未来必将焕发出愈发鲜明的真理力量、更为彰显的引领作用和超越时空的思想伟力，为人类社会开辟共同发展、长治久安、持续繁荣的美好愿景。

《 人民日报 》（ 2023年10月01日 03 版）

相关新闻：



引领时代潮流和人类前进方向的鲜明旗帜

(责编：卫嘉、白宇)