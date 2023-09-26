★ 卷首语 ★

今年是“一带一路”倡议提出10周年。十年一路走来，“一带一路”倡议始终不忘初心、不惧风雨、披荆斩棘，从愿景走向现实，形成3000多个合作项目，拉动近万亿美元投资规模，打造了一个个“国家地标”“合作丰碑”，成为深受欢迎的国际公共产品和的国际合作平台。

倡议好不好、项目实不实，参与的国家和人民最有发言权。近期，来自70个发展中国家的80多名记者来华，采访“一带一路”项目的中方承建机构和参与人员，用一篇篇现场报道现身说法，生动讲述共建“一带一路”的真实故事。

本篇为哈萨克斯坦、巴西等国记者对中欧班列的报道摘要。

记者参观重庆铁路口岸中铁联集重庆中心站

哈萨克斯坦“头条新闻”信息网出版主编迪丽亚拉·叶尔马甘别托娃撰文《“一带一路”带动中欧贸易额增长》称，目前从重庆出发的中欧班列总数已超过1.3万列，运输超过100万个集装箱，运输货物种类达数万种，产品价值超过5000亿元人民币，途经欧洲和亚洲100多个城市，且正在扩大其覆盖范围。哈萨克斯坦多斯特克铁路枢纽是中国货车前往欧洲最重要的门户，中国正致力开拓中亚路线，扩大与中亚国家的商业铁路枢纽合作。

哈萨克斯坦记者报道截图

格鲁吉亚“穆塔瓦里”媒体中心创始人兼总经理凯瑟琳·古卢阿在中欧班列发车仪式现场进行直播报道，表示中欧班列的发行具有历史意义，这趟满载电子产品、汽车、摩托车等本地生产货物的列车从重庆鸣笛启程，最后抵达德国。重庆是中欧班列始发地，每天都会有6、7趟列车往返重庆和德国之间。

格鲁吉亚记者报道截图

白俄罗斯广播电台第一国家频道信息和公共政治广播局编辑雅罗斯拉夫·丹尼连科报道称，作为“一带一路”重点项目，中欧班列搭建了连接东方与西方的桥梁。这列从重庆驶往德国杜伊斯堡的列车将穿越哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯和波兰，总行程超过1.1万公里。中欧班列主要用于货物集散运输，为稳定亚欧间国际工业产品供应链作出了重大贡献。随着时间推移，中欧班列线路在不断拓展，已有50余条，并正在积极开发中国—中亚—白俄罗斯线路。物流渠道的增加将为沿线各国带来更多利好，特别是在工业领域。

白俄罗斯记者报道截图

巴西旗手电视台记者兼主持人朱利安诺 迪普报道称，重庆作为“一带一路”重要枢纽，是中欧班列的起始站。“渝新欧”班列在15天的时间里将约6000吨物资从此运往德国。当前，新能源汽车占“渝新欧”班列出口产品的30%。

巴西记者报道截图

尼加拉瓜电视4台记者诺埃里亚·阿劳兹发文称，每天有上千吨货物由中欧班列从重庆运往欧洲，在15天里途径哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、波兰，最终抵达德国。中欧班列使世界上100多个城市连接在一起。

尼加拉瓜记者发文截图

“一带一路”小知识

中欧班列是运行于中国与欧洲及共建“一带一路”国家的集装箱铁路国际联运列车。自2011年首趟中欧班列“渝新欧”从重庆始发以来，被称为“钢铁驼队”的中欧班列累计开行7.7万列，运送货物731万标箱，货值超3400亿美元，成为连接中国同欧亚大陆国家的重要贸易线和“一带一路”建设大动脉。

(责编：于洋、张悦)