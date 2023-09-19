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国际观察：推进中国—东盟经贸合作高质量发展

何敏
2023年09月19日18:54 | 来源：人民网-国际频道
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9月16日至19日，第20届中国—东盟博览会（以下简称“东博会”）在广西南宁举办。本届东博会共组织签订投资合作项目470个，总投资额4873亿元，活动场次、项目数量、投资总额和制造业投资占比均创历届新高。当前，中国与东盟经贸合作不断走深走实，经贸合作内涵不断丰富拓展，推动双方共同建设开放型区域经济，构建更为紧密的中国—东盟命运共同体。

双边贸易提质升级。中国连续14年保持东盟最大贸易伙伴地位，双方连续3年互为最大贸易伙伴。2022年，中国东盟贸易额达到9753.4亿美元，是2003年贸易额的12.5倍，年均增速14.2%，占全球贸易的比重从2003年的10.12%上升到30.18%。目前，中国和东盟之间已有90%以上、约7000种商品享受零关税待遇，柬埔寨的芒果、泰国的榴莲等进入中国市场，有效提升了企业效益、社会就业和人民收入。

双向投资领域稳步拓展。中国与东盟已互为重要的对外投资目的地和外商直接投资来源地。通过简化投资批准手续、建立一站式投资中心、税收减免等举措，双方投资便利化水平不断提高。截至2023年7月，中国同东盟国家累计双向投资额超过3800亿美元，双方在制造业、农业、基础设施、高新技术、数字经济、绿色经济等领域投资合作稳步拓展。

经贸合作内涵不断丰富。新能源汽车、数字经济、清洁能源和绿色农业等新兴产业成为中国—东盟经贸合作新亮点。除传统的互联互通、科技等经贸合作外，中国与东盟成功举办中国—东盟新兴产业论坛，推进中国—东盟清洁能源中心建设，有力拓展电动汽车、电子商务、绿色农业发展等领域合作，增强区域经济发展新动能。注重区域联动发展，拓展中国与东盟经贸合作新空间。高水平共建西部陆海贸易新通道，发挥海南自贸港、粤港澳大湾区、云南、广西等同东盟合作优势，推进澜湄协同发展，打造中国—东盟深化合作新的增长点。

开放合作平台助力中国与东盟经贸合作全面深化。在高质量共建“一带一路”倡议框架下，中国和东盟战略统筹度和政策协调性不断提升，为双方经贸合作提质升级夯实基础。中国—东盟经贸合作逐步突破传统贸易、投资领域，向更深层次的国家经贸战略合作方向发展。除签署共建“一带一路”倡议政府间谅解备忘录、政府间合作规划外，“一带一路”倡议与《东盟互联互通总体规划2025》，以及泰国、菲律宾、柬埔寨等国的国家发展战略对接合作，中国与东盟国家经贸合作的制度化水平进一步提升。

《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）全面生效激发中国与东盟经贸合作发展新动能。RCEP是目前中国与东盟共同参与的最高标准的自贸协定，于2023年6月对15个成员国全面生效。其更高的零关税水平、有利于区域产供链构建的原产地规则，投资和服务贸易的负面清单管理模式，以及中小企业、电子商务等边境内规则的引入，将进一步促进生产要素更加合理流动，推动区域产业链供应链更深层次融合，互补优势进一步释放，为中国东盟深化经贸合作提供新机遇、激发发展新动能。

中国—东盟自贸区3.0版谈判及建设进一步为中国与东盟经贸合作锚定合作新方向。中国—东盟自贸区3.0版在《中国—东盟自贸区升级议定书》的基础上，关注中国和东盟国家追求产业升级和高质量发展的新需求、新趋势，特别是在数字经济和绿色转型等领域，搭建合作平台、提供必要支持和制度保障，共享经济发展机遇，共同实现高质量发展。

以经贸合作高质量发展促进中国—东盟命运共同体建设。2021年，中国东盟全面战略伙伴关系正式建立。当前，抢抓发展机遇，释放合作潜力，实现经济快速复苏，推动长远发展，是中国和东盟国家的普遍愿望。面向未来，推动构建更为紧密的中国—东盟命运共同体是中国与东盟合作新的发展目标。继续推进中国与东盟经贸合作的高质量发展不仅是顺势而为，更是推动构建更为紧密的中国—东盟命运共同体的直接推动力量。

今年是习近平主席提出建设更为紧密的中国—东盟命运共同体和共建“一带一路”倡议10周年，也是中国加入《东南亚友好合作条约》20周年。未来，中国与东盟不仅要以高质量发展为引领，进一步扩大和丰富经贸领域开放合作；也要完善和创新经贸合作机制，以制度型开放合作进一步推动中国—东盟命运共同体建设，不断建设和深化高质量伙伴关系。

（作者是外交学院国际经济学院副教授）

(责编：崔译戈、杨牧)

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