菲律宾“魅力之城”展区前载歌载舞。人民网 杨春燕摄

人民网南宁9月19日电 （杨春燕）第20届中国东盟博览会（下称“东博会”）于9月16日至19日在南宁举办，本届展会在疫后首次恢复设置东盟国家“魅力之城”展区。各东盟国家精心布置展区，推出特色歌舞，吸引大批观众驻足欣赏。

本届东博会的“魅力之城”分别为中国杭州市、文莱斯里巴加湾图市、柬埔寨金边市、印尼中加里曼丹省、缅甸曼德勒市、菲律宾土格加劳市、新加坡、泰国尖竹汶府、越南山罗省，老挝设置历届“魅力之城”集中展示，马来西亚展示旅游文化及航空业发展。

杭州展区以“创新活力之城、历史文化名城、生态文明之都”为主线，设置1个主题展区、7个特色板块，向世界展示杭州的历史底蕴与现代活力。

在印尼的“魅力之城”中加里曼丹省展区，到处都能看到当地的达雅克盾牌（talawang）图腾。印尼国家电视台（TVRI）中加里曼丹省新闻主播Rabeka Putri担任旅游推广大使（Putri Pariwisata）身着传统服饰向参展观众介绍中加里曼丹省的旅游景点和民俗文化。Rabeka Putri向记者表示，东博会是一个国际盛会，她希望通过这个展会让全世界的人了解印尼、了解中加里曼丹，到中加里曼丹旅游，带动当地的旅游业。

自2005年第2届东博会设“魅力之城”专题以来，累计展示了中国和东盟10国174个“魅力之城”，目前双方结成219对友好城市。

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