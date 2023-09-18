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 《封神第一部：朝歌风云》在伦敦举办首映礼 

2023年09月18日19:09 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伦敦9月18日电 （郭锦标）9月17日下午，备受期待的中国神话史诗电影《封神三部曲》开篇之作《封神第一部：朝歌风云》在伦敦举办“终于相见”英国首映礼，主演费翔以及美术指导叶锦添等主创出席首映礼，点燃了伦敦影迷们的热情。9月22日该片将在英国及爱尔兰上映。

活动现场。人民网 郭锦标摄

活动现场。人民网 郭锦标摄

费翔认为，《封神》所传达的亲情友情以及为更大的利益牺牲自己的精神都是非常正能量的价值观。影片中关于父子关系的刻画，相信西方观众也是能感同身受的。

美术指导叶锦添分享了影片制作在场景、服饰等方面体现出的匠心，80%的实景搭建将一幅幅精妙绝伦的华夏美学画卷徐徐展开。

活动现场。人民网 郭锦标摄

活动现场。人民网 郭锦标摄

首映礼现场有众多英国本地不同年龄段的观众到场。一位母亲表示，非常感谢英国及爱尔兰发行方Trinity CineAsia将该影片带至欧洲市场，在西方长大的华裔孩子阅读希腊、罗马神话后再去了解《封神演义》的故事，会对这一故事产生更加强烈的共鸣及思考。

活动现场。人民网 郭锦标摄

活动现场。人民网 郭锦标摄

(责编：贾文婷、吴成良)

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