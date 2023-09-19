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王毅会见俄罗斯外长拉夫罗夫

2023年09月19日06:18 | 来源：新华网
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新华社莫斯科9月18日电（记者黄河）当地时间9月18日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在莫斯科会见俄罗斯外长拉夫罗夫。

王毅说，在两国元首战略引领下，中俄关系保持健康稳定发展势头，务实合作不断深化，人文交流丰富多彩，人员往来快速增长。一个永久睦邻友好、全面战略协作、互利合作共赢的中俄关系将持续助力两国各自发展振兴，为两国人民带来重要利益。

王毅表示，中俄都奉行独立自主外交政策，双方合作不针对第三方，不受第三方干扰，更不会被第三方左右。作为世界大国和联合国安理会常任理事国，中俄对维护全球战略稳定，推动世界发展进步负有重要责任。面对单边行径、霸权主义和阵营对抗的逆流抬头，中俄应顺应时代进步潮流，展现大国担当，履行应尽国际义务，通过继续加强战略协作，坚守真正的多边主义，推进世界多极化进程，推动全球治理朝着更加公平合理的方向向前发展。

拉夫罗夫表示，今年3月，习近平主席成功访俄并同普京总统举行重要会晤，为俄中关系的未来明确方向。俄方愿同中方一道，以此为指引，筹备好两国下一步的高层交往，加强发展规划对接，深化经贸、人文、体育、青年等各领域合作。针对国际局势发生的复杂剧烈变化，俄中要进一步加强在联合国、上海合作组织等多边框架内的协调协作，共同维护国际关系基本准则。

双方高度评价金砖国家实现历史性扩员，愿同各成员国共同努力，打造团结合作、共谋发展的“大金砖”平台。拉夫罗夫表示，俄方将发挥金砖国家轮值主席国作用，和中方一起，推动金砖合作机制实现更大发展。

拉夫罗夫介绍了对乌克兰危机的看法，赞赏中方立场文件兼顾各方安全关切，有利于消除冲突根源，俄方将继续对谈判对话持开放态度。王毅表示，中方一贯坚持和谈正确方向，将以自己的方式为政治解决危机发挥建设性作用。

双方还就共同关心的国际和地区问题交换了看法，协调了立场。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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