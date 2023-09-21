新华社多哈9月20日电（记者汪强）应卡塔尔政府邀请，中共中央政治局委员、北京市委书记尹力率中共代表团于9月18日至20日访卡。其间，分别会见卡首相办公厅主任兼国家旅游委员会副主席哈拉吉、投资局董事会主席兼央行行长谢赫班达尔、市政大臣阿卜杜拉、通讯与信息技术大臣兼自由区管委会副主席马奈伊等。

尹力表示，在习近平主席和塔米姆埃米尔战略引领下，双方各领域交往合作持续深化。今年是中卡建交35周年及北京与多哈结好15周年。中方愿同卡方以此为契机，积极落实两国元首重要共识和首届中阿、中海峰会成果，加强治国理念交流互鉴，推动中卡、中海、中阿关系迈上新台阶。北京愿同卡方特别是多哈进一步深化文化、旅游、投资等领域交流合作，为中卡关系发展作出首都贡献。

卡方表示，卡领导人高度重视发展对华关系，视中国为战略伙伴，近年来两国政治互信不断巩固，在多边场合相互支持，在经贸、人文、体育等领域密切交流。卡方愿同中方深化发展战略对接和“一带一路”合作，围绕现代化建设加强两国首都交往合作，推动卡中战略伙伴关系取得更大发展。

尹力还结合北京文化中心、国际交往中心等建设，考察调研卢塞尔体育场、卡塔尔国家博物馆、卡塔拉文化园，出席“你好，北京”摄影展等活动。

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