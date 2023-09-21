人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

发展之道——共建更加美好的世界

2023年09月21日09:57 | 来源：新华社
小字号

　　进入21世纪第三个十年，全球南北鸿沟持续拉大，气候变化、粮食能源危机等多重挑战交织。

　　2021年9月21日，中国国家主席习近平在第七十六届联合国大会一般性辩论上首次提出全球发展倡议。

　　全球发展倡议是构建人类命运共同体的又一生动实践。两年来，它有效凝聚了共促发展的国际共识，为破解时代难题、推动全球共同发展注入动力。

　　两年来，全球发展倡议已得到100多个国家和包括联合国在内的多个国际组织支持。中方积极团结国际社会，脚踏实地推进32项重要举措，取得重要早期收获。

　　面向未来，中方将同各方一道，扩大发展国际共识，动员全球发展资源，深化倡议务实合作，为如期实现联合国可持续发展目标凝聚合力作出贡献。

　　出品人：傅华

　　总策划：袁炳忠 刘健 任卫东

　　策划：班玮

　　监制：孙志平

　　制片：米立公 张平锋 孟娜

　　统筹：李薇 李琴 吕馨慧

　　编导：祁星 李小卉

　　译制：郑清斌 魏寅 马汝轩 王海燕 吴昱展

　　记者：王建刚 谢锷 毛磊 尚绪谦 易爱军 刘畅 吉莉 周楚昀 聂祖国 孙鑫晶 徐永春 方亚东 杨慕茜 毛鹏飞 周玥 孙敏 丁怡全 张改萍 夏鹏 林凯 姜雪兰 康文君 闫亮 吴昊 朱雨博

　　报道员：露丝 埃里克 谭羽青 梁慧文 祖尔 王一翔 姚巍 徐章位 陈畅 段倬 阿嫩·帕特里克

　　配音：胡函博

　　包装：霍亚文（实习）

　　新华社音视频部制作

　　新华通讯社出品

(责编：牛镛、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部