进入21世纪第三个十年，全球南北鸿沟持续拉大，气候变化、粮食能源危机等多重挑战交织。

2021年9月21日，中国国家主席习近平在第七十六届联合国大会一般性辩论上首次提出全球发展倡议。

全球发展倡议是构建人类命运共同体的又一生动实践。两年来，它有效凝聚了共促发展的国际共识，为破解时代难题、推动全球共同发展注入动力。

两年来，全球发展倡议已得到100多个国家和包括联合国在内的多个国际组织支持。中方积极团结国际社会，脚踏实地推进32项重要举措，取得重要早期收获。

面向未来，中方将同各方一道，扩大发展国际共识，动员全球发展资源，深化倡议务实合作，为如期实现联合国可持续发展目标凝聚合力作出贡献。

出品人：傅华

总策划：袁炳忠 刘健 任卫东

策划：班玮

监制：孙志平

制片：米立公 张平锋 孟娜

统筹：李薇 李琴 吕馨慧

编导：祁星 李小卉

译制：郑清斌 魏寅 马汝轩 王海燕 吴昱展

记者：王建刚 谢锷 毛磊 尚绪谦 易爱军 刘畅 吉莉 周楚昀 聂祖国 孙鑫晶 徐永春 方亚东 杨慕茜 毛鹏飞 周玥 孙敏 丁怡全 张改萍 夏鹏 林凯 姜雪兰 康文君 闫亮 吴昊 朱雨博

报道员：露丝 埃里克 谭羽青 梁慧文 祖尔 王一翔 姚巍 徐章位 陈畅 段倬 阿嫩·帕特里克

配音：胡函博

包装：霍亚文（实习）

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(责编：牛镛、岳弘彬)