新华社北京9月23日电 题：传承亚运精神 凝聚亚洲力量——多国人士热议杭州亚运会盛大开幕

新华社记者

世界、亚洲共此时！

以“潮起亚细亚”为总主题的第19届亚洲运动会开幕式，23日晚在杭州奥体中心体育场盛大举行。多国人士在观看开幕式后表示，杭州亚运会开幕式充分展现了“人文、绿色、智能、简约、惠民”的办赛特点，融合科技与艺术之美，相信这场西子湖畔的体育盛会将为亚洲地区和平友谊搭建更广阔平台，为亚洲团结奋进凝聚更强劲力量，推动亚洲地区携手同行，共建亚洲和人类命运共同体。

灯火古今 诠释创新之力

作为首届碳中和亚运会，杭州亚运会开幕式演出以“绿色”理念贯穿始终，一抹亚运“绿”以艺术、智能、科技的方式呈现，传递中国文化、运动精神以及亚洲风情。

“我非常喜欢开幕式第一篇章，一幅代表了杭州历史和地区特征的水墨画跃然眼前，以宏大而隽永的叙述方式把中国文化呈现出来，既优雅又很国际化。”作为开幕式制作总监，斯科特·吉文斯对开幕式的艺术设计有着最直观的感受。

吉文斯特别谈到开幕式上高科技的运用为观众带来的全新感官享受，“中国团队运用了科技力量，比如前所未有的IMAX立体网幕以及主火炬的点燃方式。圣火代表了亚运会的希望和梦想，数字火炬手将希望和梦想带给了所有参与者，让人们无论身在何处都能融入其中。中国艺术家的能力是非凡的，他们将创意与科技完美地融合。”

“很伟大、很创新、很环保。”观看完开幕式，马来西亚奥委会副主席、马来西亚杭州亚运会代表团团长张金发用三个词表达自己的感受。“特别是开幕式上的电子烟花，既能让人感受到赛事的盛大氛围，同时也做到了绿色环保。从杭州亚运会上可以看到，中国在环保领域身体力行，做出了实实在在的表率。”

沙特国际问题专家阿卜杜勒·阿齐兹·沙巴尼在观看了杭州亚运会开幕式直播后连连称赞，尤其对开幕式上数字火炬手参与点燃主火炬印象深刻，“这一创意科技感十足，蕴含了亚洲人民通过体育这一平台融汇到一起、共筑美好未来的愿景”。

开幕式恰逢中国农历秋分节气，一幅幅具有东方美学韵味的经典画卷让观众陶醉其中，杭州厚重的历史文化底蕴和拼搏进取的亚运精神被有机融入演出环节。

“这一刻，世界看到了中国文化艺术和体育之美的完美融合。”在杭州参与报道亚运会的哈萨克斯坦哈巴尔电视台记者阿努阿尔·阿卜杜拉赫曼诺夫现场观看开幕式后十分激动。“开幕式用充满活力、丰富多彩的形式，展示亚洲文化的灿烂辉煌和悠久历史，先进的数字技术、一流的视觉与音乐效果创造出无法用语言描述的视听盛宴和感官震撼。与此同时，开幕式还展示出体育如何团结不同文明与多元文化，让人耳目一新。”

韩国韩中城市友好协会会长权起植表示，开幕式将杭州的古典韵味和其作为智慧城市的创新活力完美融合，运用尖端技术，给全世界观众带来独一无二的感动与震撼。特别是开幕式主题围绕潮水展开，用科技手段展现钱塘江潮起潮落的灵动场景，让观众真切感受到钱塘潮之壮美，凸显新时代浪潮中中国与亚洲、与世界的交融。

以“潮水”为题令科威特《阿拉伯人报》体育部主任穆巴拉克·多赛利产生共鸣。“潮水对科威特同样别具深意，历史上科威特就有着航海经商传统，科威特的国徽上就有帆船和大海。”多赛利说，开幕式表演中运用了很多智能和数字科技，“比如主火炬点燃环节，这应该是亚运史上首个虚拟与现实相结合的点火仪式”，中国在科技领域的创新和突破不断给世界带来惊喜，“杭州亚运会开幕式给我们带来了新的震撼”。

同爱同在 激扬亚洲力量

“相知无远近，万里尚为邻”，当全场齐声吟出唐朝诗人张九龄的诗句时，中国向亚洲发出诚挚的邀约。“你和我同住亚细亚，同呼吸同感受同梦想，同爱同在同分享，用拼搏挥洒每一刻，为胜利而欢呼，为勇气而高歌。”杭州亚运会主题歌曲《同爱同在》在钱塘江畔的杭州奥体中心体育场“大莲花”唱响，表达着亚洲人民对和平、团结、进步的美好追求。

本届亚运会报名规模、项目数量均创历史新高。“正是借助杭州亚运会这一契机，45个国家和地区的人们得以在此相聚，不同的传统和文化也在这里交汇，这对于推动亚洲文明交流互鉴、促进地区乃至世界和平具有重要意义。”日本名古屋亚运会组委会副秘书长猪股康博表示。在杭州的这些天，亚运会志愿者的活力与温暖、赛会场馆高科技的运用令猪股康博不断感知着这座城市的时代魅力，“这一定会是一届了不起的盛会”。

亚奥理事会代理主席拉贾·兰迪尔·辛格强调，本届亚运会的庞大规模不仅体现了亚洲在体育领域的发展成就，同时还象征着亚洲人民的团结一致，向世界展示了亚洲人民互爱与友谊的积极形象。

“团结这一理念在开幕式上获得了充分展现。”巴勒斯坦圣城大学教授艾哈迈德·拉菲克·阿瓦德观看开幕式直播后说，“体育是促进民心相通的重要载体，通过亚运会这样的大型赛事，运动员除了在竞技领域有所收获外，还可以传播本国文化，了解他国文化，杭州亚运会将为此提供重要平台和机遇。”

泰国泰中“一带一路”研究中心主任威伦·披差翁帕迪注意到，本届亚运会包含了藤球、龙舟、卡巴迪等多个亚洲特有的体育项目。威伦·披差翁帕迪说，这既展现出亚洲相互尊重、开放包容的精神，同时也是亚洲文明文化自信、互学互鉴携手构建亚洲命运共同体的重要体现。“杭州作为全球电子商务中心之一，伴随着‘一带一路’高质量合作，已成为世界各国经贸往来的重要枢纽。相信杭州亚运会将为促进亚洲经济发展、增进亚洲人民友谊贡献力量。”

携手同行 共创美好未来

亚洲运动会承载着亚洲人民对和平、团结、包容的美好向往。以亚运会为名、以体育为媒，中国将为不同地域、不同肤色的人们搭建起和平、团结和进步的平台，为亚洲和国际奥林匹克运动发展作出新贡献，续写亚洲文明新辉煌。

“这次除参赛外，我们还希望在体育基础设施建设等方面向中国学习经验。”印度尼西亚奥林匹克委员会主席拉贾·萨普塔·奥克托哈里表示，“正如杭州亚运会的口号‘心心相融 爱达未来’，这次盛会给了亚洲扩大体育合作与文化交流的机会，我们相互学习、深化关系，共同把亚洲建设得更为强大。”

“亚运会不仅是亚洲的体育盛会，也是世界体育盛会，受到世界各地体育迷的高度关注。”蒙古国国家奥林匹克、公共体育运动委员会主席巴特额尔登认为，体育促进和平共处，杭州亚运会将成为促进世界团结的盛会。

“杭州亚运会让人们看到了一个联通世界的中国和一个自信发展的亚洲。和平、发展、合作、共赢的时代潮流不可阻挡。”威伦·披差翁帕迪说，“我期待体育赛场上团结协作的精神，能够成为亚洲团结发展的凝聚力，让更多亚洲人民参与构建亚洲命运共同体。”

柬埔寨奥委会秘书长瓦占伦认为，亚运会对于促进人文交流、维护世界和平与发展具有重要意义，杭州亚运会也必将为打造一个和平团结、共同繁荣的亚洲和世界注入新动力，为构建人类命运共同体作出更大贡献。“相信中国将向世界呈现又一届伟大运动会，再次为奥林匹克事业发展书写新的历史。”（综合新华社记者报道，执笔记者：王雅楠、汤洁峰、常天童、王璐）

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