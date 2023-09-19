崔译戈

近日，柬埔寨首相洪玛奈对中国进行正式访问。接受人民网专访的中柬专家表示，中柬两国务实合作不断深化，双方正携手开启建设高质量、高水平、高标准中柬命运共同体的新时代。

赓续传统友谊 擘画合作蓝图

今年是中柬建交65周年和“中柬友好年”，中国是洪玛奈就任柬埔寨首相后第一个进行双边访问的国家。北京外国语大学柬埔寨研究中心主任顾佳赟表示，洪玛奈首相就任后选择中国进行首次双边访问，透射出三层含义：一是赓续中柬传统友好、“铁杆”友谊的决心；二是推进新时代中柬命运共同体走深走实的诚意；三是中国在柬埔寨对外合作版图中的重要地位。

习近平主席指出，中国和柬埔寨是铁杆朋友。建交65年来，双方始终高度互信、平等相待、互利双赢，始终坚定支持对方维护国家主权、安全、发展利益，这是中柬命运共同体的核心要义。

北京大学外国语学院副院长、柬埔寨研究中心教授吴杰伟认为，洪玛奈首相此访体现了柬埔寨新一届政府对柬中关系的重视；两国领导人从双方发展的实际需要出发，为今后两国关系的发展指明方向。

柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平在接受人民网采访时表示，洪玛奈首相访华重申了两国对双边关系的共同承诺，两国领导人共同为下一阶段柬中合作擘画蓝图。

推动中柬命运共同体建设走深走实

今年，中柬两国开启了建设高质量、高水平、高标准中柬命运共同体的新时代。习近平主席在会见洪玛奈首相时强调，双方要发挥好政府间协调委员会机制作用，落实好新版中柬命运共同体行动计划，充实中柬“钻石六边”合作架构，共建“工业发展走廊”和“鱼米走廊”，推动有关重点合作事项早日落地见效。

金平分析，中柬“钻石六边”合作架构合作框架主要围绕政治、产能、农业、能源、安全、人文等六大领域展开。他认为，柬中高质量共建“一带一路”为柬埔寨摆脱贫困、促进经济发展带来机遇；两国在共建“一带一路”倡议框架下共同开展的合作项目，在柬埔寨发展基础设施建设和互联互通方面发挥了至关重要的作用。例如，中柬两国政府间的国家级经济合作区——西哈努克港经济特区吸引了100多家企业入驻，创造了超过2万个就业岗位，为柬埔寨经济社会发展作出重要贡献。

近年来，中柬命运共同体建设取得丰硕成果。中柬签署的双边自贸协定已于2022年1月1日生效，这是柬埔寨对外签署的首个双边自贸安排。据中国海关总署统计，2022年中柬双边贸易额160.2亿美元，同比增长17.5%。2023年4月，柬埔寨参加中国“第五届双品网购节”（江苏）期间举办的“网罗东盟好物”活动，柬埔寨腰果、大米、芒果干等特产成为“国别爆款”。

吴杰伟表示，中柬合作具有持续、广泛、深入的特点，双方在共建“一带一路”倡议框架下开展的合作项目以民生为中心，特别是在基础设施建设、互联互通、文化教育、数字技术等领域合作不断走深走实，不仅有助于双方增进了解、扩大世代友好的民意基础，也有助于共同发展，提升两国人民生活幸福感和获得感。

着眼发展 携手应对全球治理挑战

建交以来，中柬两国始终风雨同舟、守望相助，树立了国与国之间平等相待、互利共赢的典范。洪玛奈首相访问期间，双方领导人表示，愿并肩携手，共同维护国际公平正义，维护广大发展中国家正当权益。

金平指出，中柬两国都倡导共同、公平、可持续的发展议程，强调国家自主、包容和可持续性，正在为实现联合国2030年可持续发展议程而共同努力。他强调，中国对柬埔寨在农业、教育、医疗等方面的援助，切实提升了柬埔寨的社会发展水平，改善了数百万人的生活。

顾佳赟表示，中柬合作建立在务实基础上，以平等相待、互利共赢为原则，为推动高质量南南合作树立了典范。中柬关注彼此重大关切，支持相互核心利益，照顾彼此发展所需。当前全球治理面临重重挑战，中柬“铁杆友谊”为国与国之间的相处之道提供了新示范，也为实现全球经济复苏和可持续发展提供了参考。

(责编：崔译戈、杨牧)