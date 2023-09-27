9月25日，2023上海合作组织国家电视节在南京开幕。人民网 褚梦琦摄

人民网南京9月27日电 （褚梦琦）2023上海合作组织国家电视节9月25日至27日在南京举行。本次电视节以“加强视听合作，促进共同发展”为主题，举办主题对话、广电视听内容技术展览等相关活动，并发布《上海合作组织国家电视节倡议》。

在主题对话会上，来自上海合作组织国家的广电视听政府部门及媒体机构的约150名嘉宾就政策交流、务实合作、融合创新、科技赋能等主题展开深度对话。中外嘉宾一致认为，广电视听媒体合作作为上合组织人文合作交流的重要组成部分，为各成员提供了一个展示各自文化、传统和创造力的平台，在增进“上合大家庭”睦邻友好、团结互信，促进文明交流互鉴等方面发挥着重要作用。

与会嘉宾还表示，将继续借助视听作品，传播上合组织友好故事，宣扬和平发展的时代呼声，巩固友好合作的民意基础，为构建更加紧密的上海合作组织命运共同体贡献媒体力量。

2023上海合作组织国家电视节由国家广播电视总局与江苏省人民政府联合上海合作组织秘书处、哈萨克斯坦文化与信息部共同举办，江苏省广播电视局、江苏省广播电视总台承办。今年9月至12月还将进行上合组织国家视听作品展播。

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