在迎接仪式中，泰国机场工作人员与中国游客友好互动。人民网记者 白元琪摄

人民网曼谷9月25日电 （记者白元琪、孙广勇）当地时间25日10时10分左右，搭乘亚洲航空XJ761航班的341名旅客平稳落地曼谷素万那普国际机场，这是泰国实施免签政策后抵达的第一批赴泰中国游客。泰国总理兼财政部长赛塔、泰国旅游与体育部部长素妲婉、泰国国家旅游局局长塔佩妮、中国驻泰国大使韩志强等前往机场迎接。

赛塔和多个部门负责人共同向抵达的中国游客赠送了花环和官方大礼包，其中包括中国游客最喜欢的“泰国大象裤“。机场内人头攒动，十分热闹，多处张贴的中文欢迎标志，比如“中泰一家亲，神奇泰国热情依旧““永远欢迎中国家人们”和“来泰国旅游，越玩越好玩”等，给游客带来温暖和深刻的印象。

在欢迎中国游客的仪式中，赛塔表示，泰国将进一步鼓励更多的中国游客去曼谷以外的城市旅游，并延长他们在泰逗留时间。同时，相关部门将继续优化机场安检等工作，确保中国游客可以“丝滑“入境泰国。

泰国国家旅游局局长塔佩妮在接受记者采访时表示，旅游局正与其他政府部门携手合作，推出包括成立负责游客安全的机构等措施，确保中国游客在泰国游玩期间获得优质的服务和良好的体验，让“回头客”越来越多。

针对网上流传的关于泰国的不实传闻、虚假信息和偶尔出现的泰国旅游业相关的负面信息，塔佩妮说：“我们成立了专业的危机管理团队和线上舆情部门，会在第一时间内对信息进行分析和跟踪，并及时澄清虚假报道，免去游客的后顾之忧。”

9月25日是泰国政府面向中国游客实施阶段性免签政策的首日。从9月25日到明年2月29日，游客持护照和旅行证入境泰国，无需申请签证，并可在泰停留不超过30天。

同日，泰国国家旅游局还在曼谷廊曼机场、清迈机场和普吉机场举行欢迎仪式，当地主要官员和旅游机构代表前往迎接中国游客。

在迎接仪式中，泰国机场工作人员与中国游客友好互动。人民网记者 白元琪摄

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