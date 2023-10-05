人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

第三届中国西藏“环喜马拉雅”国际合作论坛发布《林芝倡议》

2023年10月05日23:38 | 来源：新华网
小字号

　　新华社拉萨10月5日电（记者李华、曹槟）第三届中国西藏“环喜马拉雅”国际合作论坛5日发布《林芝倡议》，呼吁深化环喜马拉雅地区国际合作，促进人与自然和谐共生，共享发展合作成果。

　　《林芝倡议》是此次大会的主要成果之一。倡议指出，环喜马拉雅地区人口众多、文明多元、生态多样，地区发展攸关全世界人民共同福祉。环喜马拉雅地区国家地缘相近、人缘相亲、文缘相通，传统友谊世代相传，各国政治往来密切，各领域合作成果丰硕。

　　根据论坛成果，中方提出四点倡议：一是深化国际生态合作，促进人与自然和谐共生；二是加强国际发展合作，共享发展成果；三是促进人文对话交流，维护世界文明多样性；四是维护国际和平安全，完善全球治理体系。

　　倡议指出，中国将加快与各国在新能源、绿色环保等产业合作，促进环喜马拉雅地区经济社会发展全面绿色转型。同时在发展中保障和改善民生，着力解决这一地区发展不平衡、不充分问题，挖掘经济增长新动能，携手实现新发展跨越。

　　倡议还表示，欢迎国际社会积极参与环喜马拉雅国际发展合作，重点推进全球减贫、粮食安全和绿色发展、工业化、数字经济、发展筹资等领域合作，加快落实联合国2030年可持续发展议程，构建全球发展命运共同体。

(责编：牛镛、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部