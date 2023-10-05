新华社拉萨10月5日电（记者李华、曹槟）第三届中国西藏“环喜马拉雅”国际合作论坛5日发布《林芝倡议》，呼吁深化环喜马拉雅地区国际合作，促进人与自然和谐共生，共享发展合作成果。

《林芝倡议》是此次大会的主要成果之一。倡议指出，环喜马拉雅地区人口众多、文明多元、生态多样，地区发展攸关全世界人民共同福祉。环喜马拉雅地区国家地缘相近、人缘相亲、文缘相通，传统友谊世代相传，各国政治往来密切，各领域合作成果丰硕。

根据论坛成果，中方提出四点倡议：一是深化国际生态合作，促进人与自然和谐共生；二是加强国际发展合作，共享发展成果；三是促进人文对话交流，维护世界文明多样性；四是维护国际和平安全，完善全球治理体系。

倡议指出，中国将加快与各国在新能源、绿色环保等产业合作，促进环喜马拉雅地区经济社会发展全面绿色转型。同时在发展中保障和改善民生，着力解决这一地区发展不平衡、不充分问题，挖掘经济增长新动能，携手实现新发展跨越。

倡议还表示，欢迎国际社会积极参与环喜马拉雅国际发展合作，重点推进全球减贫、粮食安全和绿色发展、工业化、数字经济、发展筹资等领域合作，加快落实联合国2030年可持续发展议程，构建全球发展命运共同体。

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