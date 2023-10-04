杭州亚运会作为亚洲地区最高水平的综合体育赛事，得到了各国各地区热情参与，广大参赛运动员奋力拼搏，为观众们奉献出了一场场精彩比赛。不论是奥运项目，还是非奥项目；不论是传统项目，还是新增项目，都展现出了高水平的竞技水平。

精彩纷呈的竞赛活动、亮点频出的体育展示、好评不断服务保障，赢得了各国来宾、中外运动员一致好评。

塔吉克斯坦奥委会联络专员Parviz Noriyon表示，杭州是一座美丽的城市，这里的建筑和生活方式都非常现代化，感觉像是来到了欧洲。塔吉克斯坦代表团的运动员都很享受在这里的时光，希望能有足够的时间，来欣赏这座城市美好的一切。

乌兹别克斯坦奥委会观察员Sherzod Asatullaev认为，杭州是一座高水平的城市，在这工作和生活非常舒适，尤其是中国人民很好客，他已经迫不及待把在杭州的美好经历，打电话告诉了家人和朋友们。

亚奥理事会贵宾Nasser Nassiri表示，杭州亚运会非常精彩，他参观过很多场馆，每个场馆的建筑结构都让人赞叹，他之前从没见过如此精彩的亚运会，感谢中国政府所做出的努力，中国人民很幸福。

印度奥委会秘书长kalyan Chaubey说，他认为杭州亚运会是向亚洲和全世界释放的一个友好信号。他认为，现在是不同国家携手合作的好时机。一起携手节约能源、共同发展运动项目。

亚洲奥林匹克理事会工作人员Hannan Abbas Kabri说，这是他第一次来杭州，去逛了京杭大运河，感觉非常喜欢。如大家所见，这是一个美丽的国度，人们都非常友善。

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