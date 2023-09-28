肖君拥

近日，国家计算机病毒应急处理中心和360公司对一款名为“二次约会（Second Date）”的间谍软件进行了技术分析。报告显示，该软件为美国国家安全局（NSA）开发的网络“间谍”武器，可以实现网络流量窃听劫持、中间人攻击、插入恶意代码，以及与其它“间谍”软件配合完成复杂的网络“间谍”活动等恶意功能。这是美国政府对他国发动网络攻击的又一铁证，美“黑客帝国”的“铁帽”稳稳戴住了。

近年来，美国立足于谋取全球优势的网络战略，将矛头对准了网络利益、能力、影响力都日渐增强的中国，建立“网攻武器库”、强制相关科技企业开后门配合、颠倒黑白贼喊捉贼等卑劣伎俩逐一揭露。

有关报告证实，美国政府自2009年起便开始对华为进行网络窃密。而2015年3月，美国外交关系委员会发布的一份报告中又强调“采取更加强硬的、对抗中国在网络空间行为的措施”。中国国家互联网应急中心统计显示，从2017年至今，相关网络安全机构多次在针对中国的网络攻击事件中发现美国的身影，美国始终是中国遭遇网络攻击的最大来源国。

2022年9月，中国国家计算机病毒应急处理中心发布报告指出，近年来，TAO针对中国的网络目标实施了上万次恶意网络攻击，控制了数以万计的网络设备，窃取了超过140GB的高价值数据。2023年，在美国国防部公开《2023年网络战略》的摘要中更是反泼脏水，不吝笔墨地渲染所谓的“中国威胁论”，围绕网络安全议题肆意抹黑中国。

事实上，美国建立起的监控全球的秘密网络，连盟友国和本国公民也难以全身而退。从2013年轰动世界的“棱镜门”事件到2021年曝光的“监听门”事件，再到2023年的“泄密门”事件，美国的网络攻击和网络窃密从未停息，甚至在其对世界各国进行大规模长期窃听窃密活动的行为成为公开的秘密之后，美方非但没有收敛，反而更加肆无忌惮。

2015年维基解密披露称，美国国家安全局窃听时任德国总理默克尔多年，对德国官员使用的125个电话号码进行了长期监听。2021年，丹麦广播电视台报道，美国国家安全局利用与丹麦情报部门的合作，监听了包括默克尔在内的德国、法国、挪威、瑞典、荷兰等欧洲多国政要短信和通话内容。

美国屡次实行如此毫无道德与法治意识的行径，在网络安全领域劣迹斑斑。种种事实和证据确凿揭示，美国是名副其实的“黑客帝国”“间谍帝国”“窃密帝国”。美式霸权已然成为全球网络空间稳定与和平发展的最大威胁！

更加厚颜无耻的是，罪魁祸首反而倒打一耙，塑造起了“网络攻击受害者”的“人设”。美国不仅自我标榜为国际网络安全的维护者、守护者，更是打着“维护网络安全”的旗号，鼓动、胁迫他国加入所谓的“清洁网络”计划。从而隐匿自己拓展网络军事同盟、支持网络威慑的单边行为事实，力争以霸权主导国际网络规则的制定，进一步推进网络攻击战略，并达到清除中国企业和抹黑中国、“移祸江东”的目的。

当前，网络空间日益成为维护国家安全的新战场。没有网络安全就没有国家安全，世界的和谐与安宁更无从谈起。“二次约会”不会是美国最后一款网络间谍软件，也不会是美国最后一次网络攻击。清洁是虚，打压是真；安保是虚，单边是真。是谁在全球非法推进无差别监听窃密？是谁自恃技术先进而无视国际规则作威作福？谁是全球网络空间的最大威胁？“黑客帝国”的面纱被逐步揭开，美国已经用所作所为证实了答案。其罔顾国际社会的规则与道义，大搞单边主义、霸权主义，无异于火中取栗，一意孤行终将自食恶果。

（作者是北京理工大学法学院教授、科技与人权研究中心执行主任）

(责编：崔译戈、常红)