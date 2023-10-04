10月2日，人们在埃及西奈半岛达哈布蓝洞内的珊瑚旁深潜。新华社记者 隋先凯 摄

埃及西奈半岛的达哈布蓝洞内拥有大片珊瑚礁和种类繁多的水下生物，每年吸引众多来自全球的潜水爱好者。

10月2日，人们在埃及西奈半岛达哈布蓝洞内的珊瑚旁深潜。新华社记者 隋先凯 摄

埃及西奈半岛的达哈布蓝洞内拥有大片珊瑚礁和种类繁多的水下生物，每年吸引众多来自全球的潜水爱好者。

10月2日，人们在埃及西奈半岛达哈布蓝洞内的珊瑚旁深潜。 新华社记者 隋先凯 摄

埃及西奈半岛的达哈布蓝洞内拥有大片珊瑚礁和种类繁多的水下生物，每年吸引众多来自全球的潜水爱好者。

这是10月2日在埃及西奈半岛达哈布蓝洞内拍摄的珊瑚和鱼类。新华社记者 隋先凯 摄

埃及西奈半岛的达哈布蓝洞内拥有大片珊瑚礁和种类繁多的水下生物，每年吸引众多来自全球的潜水爱好者。

这是10月2日在埃及西奈半岛达哈布蓝洞内拍摄的珊瑚和鱼类。新华社记者 隋先凯 摄

埃及西奈半岛的达哈布蓝洞内拥有大片珊瑚礁和种类繁多的水下生物，每年吸引众多来自全球的潜水爱好者。

这是10月2日在埃及西奈半岛达哈布蓝洞内拍摄的珊瑚和鱼类。新华社记者 隋先凯 摄

埃及西奈半岛的达哈布蓝洞内拥有大片珊瑚礁和种类繁多的水下生物，每年吸引众多来自全球的潜水爱好者。

这是10月2日在埃及西奈半岛达哈布蓝洞内拍摄的珊瑚和鱼类。新华社记者 隋先凯 摄

埃及西奈半岛的达哈布蓝洞内拥有大片珊瑚礁和种类繁多的水下生物，每年吸引众多来自全球的潜水爱好者。

(责编：艾雯、贾文婷)