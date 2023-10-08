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聚焦｜巴以冲突出现升级态势

2023年10月08日08:26 | 来源：新华社
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　　针对10月7日爆发的新一轮巴以冲突，以色列总理内塔尼亚胡当天宣布，以色列进入“战争状态”。与此同时，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）下属武装派别卡桑旅当天发表视频声明宣称，确认在军事行动中俘虏了一些以色列人。

　　据以色列医疗部门7日消息，新一轮巴以冲突已造成至少40名以色列人死亡、500多名以色列人受伤。巴勒斯坦加沙地带卫生部门7日发表声明说，以色列军队袭击加沙地带，已造成198人死亡，1610人受伤。

　　↑这是10月7日在加沙地带南部城市拉法拍摄的以色列军队空袭造成的浓烟。新华社发（哈立德·奥马尔摄）

　　↑10月7日，在以色列南部城市阿什克隆，以色列“铁穹”防御系统发射导弹，拦截从加沙地带发射的火箭弹。新华社发（伊兰·阿萨亚格摄/基尼图片社）

　　↑10月7日，在以色列南部城市阿什克隆，以色列“铁穹”防御系统导弹成功拦截从加沙地带发射的火箭弹。新华社发（伊兰·阿萨亚格摄/基尼图片社）

　　↑这是10月7日在以色列南部城市阿什克隆拍摄的遭火箭弹破坏的车辆。新华社发（伊兰·阿萨亚格摄/基尼图片社）

　　↑10月7日，在以色列南部城市阿什克隆，民众匍匐在地躲避火箭弹袭击伤害。新华社发（伊兰·阿萨亚格摄/基尼图片社）

　　↑10月7日，在以色列南部城市阿什克隆，以色列“铁穹”防御系统发射导弹，拦截从加沙地带发射的火箭弹。新华社发（伊兰·阿萨亚格摄/基尼图片社）

　　↑10月7日，在以色列南部城市阿什克隆，以色列警察展开行动。新华社发（伊兰·阿萨亚格摄/基尼图片社）

　　↑10月7日，防空警报响起后民众在以色列特拉维夫一处建筑内躲避。新华社发（吉德翁·马科维奇摄/基尼图片社）

　　↑这是10月7日在以色列特拉维夫拍摄的一辆遭火箭弹破坏的车辆。新华社发（吉德翁·马科维奇摄/基尼图片社）

　　↑这是10月7日在以色列特拉维夫拍摄的一栋遭火箭弹袭击的建筑。新华社发（吉德翁·马科维奇摄/基尼图片社）

　　↑10月7日，在加沙城，巴勒斯坦人登上一辆以色列军用车辆。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

　　↑这是10月7日在以色列南部城市阿什克隆拍摄的遭火箭弹破坏的车辆。新华社发（伊兰·阿萨亚格摄/基尼图片社）

　　↑这是10月7日在加沙地带城市汗尤尼斯拍摄的在以色列空袭中受损的救护车。新华社发（哈立德·奥马尔摄）

(责编：刘叶婷、徐祥丽)

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