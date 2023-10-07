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传递中国经济向好发展的信心和力量（和音）

2023年10月07日05:37 | 来源：人民网－人民日报
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　　繁荣的假日经济是中国经济持续向好的见证，向世界传递出中国经济稳定发展的信心和力量

　　

　　今年中秋国庆假期，景区排长队、电影院和餐厅爆满、出行人数再创新高，流动的中国到处生机勃勃。“机票和火车票提前售罄，酒店一房难求。对世界第二大经济体来说，这是一个强大的推动力”“中国国内消费猛增，乘坐火车出行的人数维持在高位，这些都提振了中国经济”“假日消费彰显中国经济的强劲动力”……连日来，国际舆论高度关注中国中秋国庆假期，认为繁荣的假日经济是中国经济持续向好的见证，向世界传递出中国经济稳定发展的信心和力量。        

　　今年以来，面对复杂的外部环境，中国经济顶住压力、持续恢复，稳住了规模、提升了质量，经济增速在全球主要经济体中名列前茅。最新公布的数据显示，今年9月，随着政策效应不断累积，经济运行中积极因素不断增多，中国制造业采购经理指数（PMI）、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.2%、51.7%和52%，三大指数均位于扩张区间，显示经济景气水平有所回升。花旗银行近日上调中国今年经济增长预期。联合国贸易和发展会议秘书长格林斯潘表示，中国有很大的财政空间，有办法实现反弹并支持经济。

　　超大规模市场的需求是中国经济发展的重要优势之一。中秋国庆假期8天，中国国内旅游出游8.26亿人次，实现国内旅游收入7534.3亿元，按可比口径分别同比增长71.3%、129.5%，较2019年分别增长4.1%、1.5%，再次向世界展现了中国市场的韧性和活力。中国有14亿多人口和4亿以上中等收入群体，是全球第二大消费市场、第一大网络零售市场和新兴的中高端市场，也是全球最具潜力的大市场。随着恢复和扩大消费措施的实施，中国消费潜力将进一步得到释放，消费拉动经济增长的作用将进一步增强。

　　中国稳步扩大开放，市场吸引力越来越大。近期，中国就进一步优化外商投资环境、加大吸引外商投资力度出台了一系列针对性举措。如今，中国一般制造业领域已实现全面开放，自贸试验区负面清单制造业条目全面清零。中国贸促会发布的《2023年第二季度中国外资营商环境调研报告》显示，近九成受访外资企业对在华获取经营场所、纳税、市场准入、跨境贸易、促进市场竞争等指标评价“满意”以上，超九成受访外资企业对2022年四季度以来中央出台的外资政策评价“满意”以上。今年前8个月，中国新设立外商投资企业33154家，同比增长33%。跨国公司在华积极投资，展现对中国市场和中国经济发展的信心。

　　中国是全球开放合作的坚定支持者，中国经济向好发展是世界的重要机遇。从扩大面向全球的高标准自贸区网络到高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》，从不断壮大共建“一带一路”朋友圈到积极推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》，中国不断深化双多边经贸合作，促进互利共赢、共同发展。本月，中国将在北京举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，已经有130多个国家的代表和很多国际组织代表确认参会。“‘一带一路’倡议是一个雄心勃勃的经济合作大项目，不仅谋求振兴古老的丝绸之路，还致力于在区域和全球层面促进经济要素有序自由流动、资源高效配置和市场深度融合。”智利智中商会主席胡安·埃斯特万·穆萨莱姆撰文指出，中国作为一个永不停止的经济引擎，一直在为全球发展作出贡献，一如过去40年发生的那样。

　　中秋国庆假期充满活力的中国市场，是中国经济韧性强、潜力大、活力足的明证。随着加快建设全国统一大市场，进一步巩固中国超大规模经济体的优势，更大激发市场活力和社会创造力，不断扩大高水平对外开放，中国将继续是世界经济发展的重要支撑，为各国发展提供更多机遇。

　　《 人民日报 》（ 2023年10月07日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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