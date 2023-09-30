新华社华盛顿9月29日电 中国驻美国大使谢锋日前表示，近期中美关系出现止跌回稳迹象，稳定和改善两国关系任重道远。

中国驻美国大使馆27日举办招待会，热烈庆祝中华人民共和国成立74周年。谢锋在致辞时说，近年来，中美关系发生了巨大变化，但中美相互依存的现实没有变，两国人民交流合作的热情没有变，国际社会对中美关系总体稳定的期待没有变。近期，在两国领导人引领下，在双方共同努力下，中美关系出现了一些止跌企稳的积极迹象，两国加强对话合作取得了一些积极进展。

谢锋指出，中美关系仍然面临严重困难和严峻挑战，稳定和改善两国关系任重道远，关键是要遵循习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢三原则，找到中美新时期正确相处之道。希望美方同中方相向而行，用行动排除障碍、管控分歧，用诚意加强对话、拓展合作，争取中美关系稳下来、好起来。

出席招待会的美中贸易全国委员会会长艾伦表示，中国经济一直是并将继续成为全球经济增长的重要引擎，对华出口为美创造了大量就业岗位，期待双方保持对话沟通，加强各领域合作。

美中关系全国委员会会长欧伦斯用中英双语致辞说，很高兴看到近期美中关系在各方面取得改善，这对美中两国人民都至关重要。他呼吁美中双方共同努力，推动两国关系持续向好发展。

美国国务院亚太事务助理国务卿康达、白宫国安会中国事务高级主任贝莎兰、国务院东亚局首席助卿帮办梅健华、世界银行行长彭安杰、美洲国家组织秘书长阿尔马格罗，以及马里兰州政府代表、一些国家驻美使节、在美华侨华人等500多人出席活动。

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