新华社马德里10月1日电（记者孟鼎博 谢宇智）联合国世界旅游组织市场信息与竞争力主管桑德拉·卡尔旺日前在接受新华社记者采访时表示，中国在乡村旅游领域处于世界领先地位，世界旅游组织热切期待中国出入境旅游市场全面恢复。

浙江省长兴县龙山街道渚山村，保洁人员进行日常河道护理巡查（2020年4月9日摄，无人机照片）。新华社记者徐昱摄

卡尔旺说：“中国是旅游大国。中国的发展对世界旅游业至关重要。我认为眼下每个人都在热切期待中国出入境旅游的增加，许多旅游目的地也渴望游客能尽早回归。”

卡尔旺强调，乡村发展离不开国家政策支持，中国是最重视旅游业对乡村发展的推动作用并为之制定具体政策的国家之一。“我们看到了中国如何在基础设施建设等方面给予乡村支持，这一点至关重要。”

中国发展乡村旅游的一大优势在于拥有庞大的国内旅游市场，卡尔旺就此说：“这意味着旅游市场全年都会有足够需求，让这个国家有能力进行基础设施和服务建设，而国际游客的到来则起到补充作用。”

世界旅游组织数据显示，今年第一季度，全球国际游客数量已恢复到新冠疫情前的80%，亚洲和太平洋地区的恢复相对缓慢，仅达到54%。卡尔旺认为，中国出入境旅游市场的恢复，对亚洲乃至全球旅游业复苏有着重要意义，其影响在今年年底前将会体现。

这是福建武夷山齐云峰晨曦（2019年11月17日摄）。新华社记者张国俊摄

乡村旅游已成为当下世界旅游的新趋势。近年来，越来越多人选择赴乡村度假，与家人一道拥抱自然、品尝美食，享受更为宁静自然的假期。

在卡尔旺看来，疫情后许多人更愿意到户外空间度假，这也让很多人将目光转向本国乡村。“我们认为这种趋势将继续下去。”

为推进乡村旅游发展，世界旅游组织自2021年起开展“世界最佳旅游乡村”评选，以表彰世界各地致力于发展可持续旅游的村庄。中国浙江余村、安徽西递村、广西大寨村和重庆荆竹村入选“世界最佳旅游乡村”名单。

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