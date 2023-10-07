人民网迪拜10月7日电 （记者管克江）近日，由中国企业承建的阿联酋首个风电项目——阿联酋风电示范项目在阿联酋首都阿布扎比举行落成典礼，该项目正式投入运营、并网发电。

图为阿联酋风电示范项目在阿布扎比萨尔巴尼亚斯岛上的风电场。中国电建供图

阿联酋风电示范项目总装机容量117.5兆瓦，由四个风电场组成。项目由阿布扎比未来能源公司马斯达尔投资运营，中国电建为总承包商，金凤科技提供风机。项目建成对阿联酋全境风能可利用程度和风能开发重要性能指标验证有重要意义，是中阿产能合作带动中国技术、中国设备出口的具体实践。

中方建设者在风电场合影。中国电建供图

在阿联酋示范风电项目落成典礼上，阿联酋工业与先进技术部部长、COP28候任主席苏尔坦·贾比尔表示，阿联酋风电示范项目是阿联酋国家的骄傲。为实现《巴黎协定》目标，全球可再生能源装机容量需要到2030年增长为如今的三倍。《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会今年将在阿联酋召开，风电示范项目展现了阿联酋扩大清洁能源投资的坚定承诺。

马斯达尔首席执行官穆罕默·贾米尔·拉马希在致辞中对合作伙伴中国电建和金风科技表示感谢。他指出，作为阿联酋首个公共事业级的风力发电项目，该项目的启动是各方多年辛勤工作和务实合作的成果，是加速实现阿联酋2050年净零排放战略的重要一环。

电建国际公司总经理陈观福表示，今年是共建“一带一路”倡议提出十周年，能源合作已成为共建“一带一路”的重点领域。中国电建作为全球最大的电力设计商承包商和全球清洁低碳能源建设领域的引领者，将积极践行“双碳”目标，把绿色发展理念深度融入“水、能、砂、城、数”等核心主业，融入项目的投资、规划、设计、建设、运营全过程，助力构建清洁低碳、安全高效的能源体系。

中外嘉宾合影。中国电建供图

(责编：苏缨翔、常红)