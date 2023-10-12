习近平主席对“一带一路”建设的指导原则、丰富内涵、目标路径等进行深刻阐述，为推动“一带一路”建设走深走实、行稳致远，指明了正确方向，提供了重要遵循

第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于10月17日至18日在北京举行。习近平主席将出席高峰论坛开幕式发表主旨演讲，并为来华出席高峰论坛的嘉宾举行欢迎宴会和双边活动。高峰论坛是“一带一路”框架下最高规格的国际活动，寄托着各方高质量共建“一带一路”、携手实现共同发展繁荣的期待。中国将同各方一道，为高质量共建“一带一路”指明未来前进方向，注入新的丰富内涵。

2013年秋天，习近平主席深刻洞察世界百年未有之大变局，创造性提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”。10年来，在习近平主席的亲自谋划、亲自部署、亲自推动下，“一带一路”从理念转化为行动，从愿景转变为现实，从谋篇布局的“大写意”到精耕细作的“工笔画”，在高质量发展中成为推动构建人类命运共同体的重要实践平台，为各国开拓出一条通向更美好未来的光明大道。

习近平主席对“一带一路”建设的指导原则、丰富内涵、目标路径等进行深刻阐述，为推动“一带一路”建设走深走实、行稳致远，指明了正确方向，提供了重要遵循。主持中共中央政治局集体学习，总结历史经验，为新形势下推进“一带一路”建设提供借鉴；三次出席“一带一路”建设座谈会并发表重要讲话，为共建“一带一路”把脉定向；在中阿合作论坛第六届部长级会议开幕式上集中阐述共商、共建、共享原则；在“加强互联互通伙伴关系”东道主伙伴对话会上阐释“五通”内涵；在乌兹别克斯坦最高会议立法院的演讲中明确“一带一路”建设原则、精神指引和合作目标；在首届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上阐释丝路精神，提出将“一带一路”建成和平、繁荣、开放、创新、文明之路；在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上阐述如何推动共建“一带一路”沿着高质量发展方向不断前进……邀请习近平主席在印尼国会发表重要演讲的印尼国会时任议长马祖基认为，共建“一带一路”倡议是一种“创新的合作模式”，习近平主席“为推动实现各国共同发展繁荣擘画了蓝图”。

习近平主席始终心系“一带一路”这一造福全人类的世纪工程，全力推动倡议落地生根、取得实效。从主持召开会议，研究丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路规划、发起建立亚洲基础设施投资银行和设立丝路基金，到出席“一带一路”国际合作高峰论坛，与来自各国和国际组织的嘉宾深入探讨高质量共建“一带一路”，再到积极开展全方位元首外交，欢迎各方参与“一带一路”建设，在各类外交场合向世界阐明共建“一带一路”的中国理念……在习近平主席引领下，共建“一带一路”国际影响力、合作吸引力不断释放。国际人士称赞共建“一带一路”倡议务实高效，在推动人类未来发展的方案中堪称典范。

习近平主席以人民之心为心、以天下之利为利，始终关心共建“一带一路”合作成效。参观德国杜伊斯堡港，为苏伊士经贸合作区二期揭牌，参观河钢集团塞尔维亚斯梅代雷沃钢厂，出席统一品牌中欧班列首达欧洲（波兰）仪式，参观中远海运比雷埃夫斯港项目，通过视频连线出席中老铁路通车仪式，视频观摩雅万高铁试验运行……老挝摇滚歌手阿提萨·拉达那冯被习近平主席的远见卓识打动，创作了一首“一带一路”同名歌曲；比雷埃夫斯集装箱码头有限公司商务经理塔索斯·瓦姆瓦吉迪斯难忘见到习近平主席的激动心情，“对每一名员工和整个比港来说，习近平主席的到来都意义重大”。

“我们正走在一条充满希望的道路上。我相信，只要我们相向而行，心连心，不后退，不停步，我们终能迎来路路相连、美美与共的那一天。我相信，我们的事业会像古丝绸之路一样流传久远、泽被后代。”第三届“一带一路”国际合作高峰论坛必将集众智、聚合力，在新起点上推进高质量共建“一带一路”，为构建人类命运共同体注入新的强劲动力。

《 人民日报 》（ 2023年10月12日 03 版）

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(责编：袁勃、赵欣悦)