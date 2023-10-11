共建“一带一路”以构建人类命运共同体为最高目标，并为实现这一目标搭建了实践平台、提供了实现路径，推动美好愿景不断落实落地

10月10日，国务院新闻办公室发布《共建“一带一路”：构建人类命运共同体的重大实践》白皮书。在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛举办前发布该白皮书，介绍共建“一带一路”10年来取得的成果，增进国际社会对共建“一带一路”的认识理解，有助于在新起点上推进共建“一带一路”高质量发展，让“一带一路”惠及更多国家和人民。

将共建“一带一路”置于宏阔历史坐标，才能更深刻理解其时代价值和世界意义。当今时代，随着科技革命和生产力的发展，经济全球化成为历史潮流，但少数国家主导的经济全球化，并没有实现普遍普惠的发展。随着世界多极化、经济全球化、社会信息化、文化多样化深入发展，人类越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体，但全球和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字有增无减。站在历史发展的关键当口，推动构建人类命运共同体是人类社会发展进步的希望所在。共建“一带一路”以构建人类命运共同体为最高目标，并为实现这一目标搭建了实践平台、提供了实现路径，推动美好愿景不断落实落地，是完善全球治理的重要公共产品。

共建“一带一路”走过10年，给世界带来引人注目的深刻变化，成为人类社会发展史上具有里程碑意义的重大事件。10年来，共建“一带一路”，既发展了中国，也造福了世界。共建“一带一路”激活共建国家发展动力，增强共建国家减贫能力，民生项目成效显著，为共建国家带来实实在在的好处。共建“一带一路”增强全球发展动能，深化区域经济合作，促进全球贸易发展，维护全球供应链稳定，为经济全球化增添活力。共建“一带一路”秉持共商共建共享原则，倡导并践行真正的多边主义，增强了发展中国家和新兴经济体在世界市场体系中的地位和作用，对改革完善全球治理意义重大。共建“一带一路”促进人文交流和文明互鉴，为人类社会进步汇聚文明力量。事实充分说明，共建“一带一路”应潮流、得民心、惠民生、利天下，是各国共同走向现代化之路，也是人类通向美好未来的希望之路，具有强劲的韧性、旺盛的生命力和广阔的发展前景。

回望10年，共建“一带一路”之所以能汇聚起改变世界的强大力量，是因为始终坚持以共商共建共享为原则，积极倡导合作共赢理念与正确义利观，坚持各国都是平等的参与者、贡献者、受益者，推动实现经济大融合、发展大联动、成果大共享。

共建“一带一路”坚持共商原则，不是中国一家的独奏，而是各方的大合唱。从蓝图规划到具体项目设计与实施，共建“一带一路”强调平等参与、沟通协商、集思广益，不附带任何政治或经济条件。共建“一带一路”坚持共建原则，不是中国的对外援助计划和地缘政治工具，而是联动发展的行动纲领；不是现有地区机制的替代，而是与其相互对接、优势互补。中国与五大洲的150多个国家、30多个国际组织签署了200多份共建“一带一路”合作文件，不断加强发展战略对接，促进联动发展。共建“一带一路”坚持共享原则，秉持互利共赢的合作观，寻求各方利益交汇点和合作最大公约数，对接各方发展需求、回应人民现实诉求，实现各方共享发展机遇和成果，不让任何一个国家掉队。共建国家大多属于发展中国家，各方聚力解决发展中国家基础设施落后、产业发展滞后、工业化程度低、资金和技术缺乏、人才储备不足等短板问题，促进经济社会发展。正是在共商共建共享的基础上，“一带一路”实现了真正的合作共赢。

在当前不确定、不稳定的世界中，各国迫切需要以对话弥合分歧、以团结反对分裂、以合作促进发展，共建“一带一路”的意义愈发彰显、前景更加值得期待。中国愿与各方一道，以第三届“一带一路”国际合作高峰论坛为契机，坚定信心、保持定力，实现更高质量的共商、共建、共享，让共建“一带一路”越来越繁荣、越走越宽广。

《 人民日报 》（ 2023年10月11日 03 版）

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