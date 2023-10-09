以色列和巴勒斯坦10月7日爆发新一轮军事冲突，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）当天在犹太假日期间对以色列发起军事行动。截至8日晚，此轮冲突已造成双方数千人死伤，超过百名以色列人成为人质。

哈马斯此次行动规模之大“前所未有”，以色列总理内塔尼亚胡表示“感到震惊”。

分析人士指出，这轮冲突与过去相比，主要有三点不同：首先是哈马斯先发制人；其次是哈马斯火箭弹袭击目标包括了过去很少针对的耶路撒冷；第三是哈马斯向以色列发动空中和陆地双重打击，巴武装人员越境进入以色列境内。

巴以双方分析人士都认为，哈马斯精心策划了这次军事行动，而以方没有准备，因此伤亡严重。

舆论认为，哈马斯此时对以色列进行打击有多重考虑。首先，以军近期多次进入约旦河西岸与巴勒斯坦武装人员发生冲突并造成人员伤亡，对以色列进行报复可提升哈马斯在巴勒斯坦民众心中的形象。其次，10月7日是以色列犹太新年、赎罪日、住棚节等多个节日长假的最后一天，此时是以方戒备容易松懈的时候，所以哈马斯选择这一时机发起行动。第三，10月6日是埃及和叙利亚对以色列发起“赎罪日战争”50周年，哈马斯选择7日对以色列发动军事行动具有“象征性意义”，有利于提升其在阿拉伯世界的地位。

内塔尼亚胡7日宣布，以色列处于“战争状态”，并指示动员预备役部队进行还击。但由于有以色列人员被俘，预计以方反击措施将受到掣肘。以色列境内阿拉伯人约占其总人口的21%，他们如何反应也将对局势发展产生影响。此外，黎巴嫩真主党也已向以军阵地发起攻击。鉴于诸多复杂因素存在，冲突将持续多久，结局将如何，目前很难预测。（视频：刘赞；文案：吕迎旭、张天朗、柳伟建、刘品然、刘赞）

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