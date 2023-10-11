本报记者

10月10日，中国国务院新闻办公室发布《共建“一带一路”：构建人类命运共同体的重大实践》白皮书，系统阐述共建“一带一路”的历史渊源、理念愿景、实现路径、实践成就和世界意义，全面介绍共建“一带一路”倡议提出10年来的丰硕成果。

今年是中国提出共建“一带一路”倡议10周年。2013年3月，习近平主席提出构建人类命运共同体理念；9月和10月，先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”。10年来，在各方的共同努力下，共建“一带一路”从中国倡议走向国际实践，从理念转化为行动，从愿景转变为现实，从谋篇布局的“大写意”到精耕细作的“工笔画”，已经成为构建人类命运共同体的重要实践平台、深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。10年实践证明，共建“一带一路”倡议连接历史、现实与未来，源自中国、面向世界、惠及全人类。

共建“一带一路”，根植历史，因应现实。公元前140年左右的中国汉代，张骞从长安出发，打通东方通往西方的道路，完成“凿空之旅”。千百年来，古丝绸之路犹如川流不息的“大动脉”，促进亚欧大陆各国互联互通，推动东西方文明交流互鉴，积淀了以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神。当今世界正处于百年未有之大变局，经济全球化进程遭遇逆流，世界经济面临衰退风险。中国作为经济全球化的坚定支持者、维护者，提出共建“一带一路”倡议，从古丝绸之路和丝路精神中汲取智慧和力量，因应全球发展及各国期待，实现各国人民对文明交流的渴望、对和平安宁的期盼、对共同发展的追求、对美好生活的向往。

共建“一带一路”，为世界各国走向共同发展繁荣提供理念指引和实践路径。共建“一带一路”秉持人类命运共同体理念，始终坚持共商共建共享原则，坚守开放的本色、绿色的底色、廉洁的亮色，以高标准、可持续、惠民生为目标，取得了实打实、沉甸甸的成就。中老铁路、雅万高铁、匈塞铁路、比雷埃夫斯港等一批标志性项目陆续建成并投运，中欧班列开辟亚欧陆路运输新通道，“丝路海运”国际航线网络遍及全球，“六廊六路多国多港”的互联互通架构基本形成……共建“一带一路”以基础设施“硬联通”为重要方向，以规则标准“软联通”为重要支撑，以共建国家人民“心联通”为重要基础，不断深化政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，不断拓展合作领域，成为当今世界范围最广、规模最大的国际合作平台。

共建“一带一路”，既发展了中国，也造福了世界。维修维护桥梁，解决居民出行难题；打出水井，满足村民饮水需求；安装路灯，照亮行人夜归之路……中国积极推进对外援助和惠及民生的“小而美”项目建设，足迹从亚洲到非洲，从拉丁美洲到南太平洋，一条条公路铁路，一座座学校医院，一片片农田村舍，助力共建国家减贫脱贫、增进民生福祉。共建“一带一路”倡议提出以来，老挝从“陆锁国”变成“陆联国”，马尔代夫拥有了第一座跨海大桥，印度尼西亚迈入高铁时代，东非拥有了一条跨国电气化铁路——亚吉铁路……共建“一带一路”着力解决制约大多数发展中国家互联互通和经济发展的主要瓶颈，激活共建国家发展动力，增强共建国家减贫能力，为共建国家带来实实在在的好处。

在逆全球化思潮不断涌动的背景下，共建“一带一路”进一步打通经济全球化的大动脉，畅通信息流、资金流、技术流、产品流、产业流、人员流，为经济全球化增添活力。“一带一路”智库合作联盟、“一带一路”税收征管能力促进联盟、“一带一路”国际科学组织联盟、“一带一路”医学人才培养联盟、丝绸之路国际剧院联盟、丝绸之路博物馆联盟等各类合作机制集中涌现，共建“一带一路”成为共建各美其美、美美与共的文明交流互鉴之路。

共建“一带一路”的第一个10年只是序章。10年来的实践充分证明，共建“一带一路”顺潮流、得民心、惠民生、利天下。在高质量共建“一带一路”的道路上，每一个共建国家都是平等的参与者、贡献者、受益者。从新的历史起点再出发，共建“一带一路”将会更具创新与活力，更加开放和包容，为中国和世界打开新的机遇之窗。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)