沈敏娟大使致辞。人民网记者 霍文摄

人民网乌兰巴托10月9日电 （记者霍文）9日，蒙古国立大学孔子学院成立15周年庆典在乌兰巴托举办。中国驻蒙古国大使沈敏娟、驻扎门乌德总领事李雁军、驻蒙使馆参赞兼乌兰巴托中国文化中心主任李峙、山东大学副校长芦延华、蒙古国立大学乌兰巴托分校校长兼孔院蒙方院长蒙赫巴特、著名汉学家其米德策耶、孔子学院中方院长朱军利、蒙古国中华总商会会长张义波、旅蒙华侨协会会长白双站以及蒙政府代表、中资企业和商会代表、孔院下设各课堂及教学点师生代表近百人出席。

沈敏娟致辞表示，中蒙两国是山水相连的友好邻邦，两国人民有着亲密的传统友谊，学习了解彼此的语言文化，有助于推动两国人民相知相亲、世代友好。当前蒙古民众学习汉语、了解中华文化的热情持续高涨，很多蒙古青年通过学习汉语拓宽了就学和就业渠道，实现了人生梦想。多年来，蒙古国立大学孔子学院在汉语教学、中华文化推广、教材编写、教师培训、汉学研究等方面取得了突出成果，得到中蒙两国教育部门的褒奖。希望孔院继续为蒙方培养更多中文人才和中蒙友好事业接班人，深化两国民心相通。

芦延华感谢驻蒙古使馆、各合作学校、商会侨协等机构对孔院发展的大力支持并表示，孔院已成为蒙古国汉语教学与师资培训基地、汉学研究与文化传播基地、HSK考试与奖学金推荐中心，在当地赢得了广泛的知名度、良好的口碑和信誉。山东大学将一如既往地为孔子学院提供支持和保障，希望孔院通过培养中文人才、促进文化交流为中蒙两国的教育人文领域合作，作出更大贡献。

蒙赫巴特肯定了孔院15年来开展中文教学和考试方面取得的丰硕成果。他对孔院在机构和职能方面的拓展持积极乐观的态度，同时感谢山东大学领导、学术界同仁以及孔院全体教职人员长期以来作出的贡献。

山东大学校友、蒙古交通发展银行副总裁德勒格尔回顾了自己十余年来与孔子学院结下的深情厚谊，她结合自身作为选手和评委参加中文比赛的经历，指出孔子学院搭建了一个展示自我的舞台，极大地激发了蒙古国学生学习中文、了解中国文化的热情，并对此表示由衷的感谢。

庆典仪式上播放了孔院15年发展历程纪录片《远青》。孔院还为对蒙古国中文教育和孔院发展作出突出贡献的机构和个人颁发了“蒙古国本土优秀中文教育工作者”荣誉称号，“孔院发展突出贡献奖”及“孔院战略合作伙伴奖”等奖项，向首任蒙方院长其米德策耶教授授予“孔院发展终身成就奖”，以表彰他为孔院的奠基和发展做出的积极努力和卓越贡献。

来自孔院下设课堂和教学点的同学们为嘉宾们献上了朗诵《出师表》、舞蹈《桃花诺》、演讲《汉语带我奔赴梦想》、快板《同仁堂》、贯口《玲珑塔》等精彩的中文才艺汇报表演。同学们饱含深情的演讲和精湛的中华才艺表演深深打动了现场嘉宾，将庆典气氛推向了高潮。

(责编：于洋、杨牧)