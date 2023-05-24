新华社吉隆坡5月24日电 专访：西方媒体反华叙事为何歇斯底里——访全球未来研究所创始人钱德兰·奈尔

新华社记者毛鹏飞 汪艺

“西方媒体反华叙事为什么会歇斯底里？是受意识形态偏见所驱动。”全球未来研究所创始人兼首席执行官钱德兰·奈尔日前在吉隆坡接受新华社记者专访时如是说。

基于自身多年跨东西方的亲身经历和一线观察，奈尔直言，一些西方媒体步调一致抹黑中国，根源在于其种族主义和“白人特权”思维。他表示，世界正面临一场前所未有的舆论战，人们“需要更多非西方消息源”。

奈尔说，作为没有按照西方模式发展的国家，中国为何可以发展这么快、这么成功？“西方媒体对此并不理解，甚至不愿意试图去理解，其反华叙事最大特点是受意识形态偏见驱动，用虚构事实不断攻击中国，并由此陷入歇斯底里，种种套路已让人厌烦——要么宣扬‘中国威胁论’，要么凡事拉中国‘背锅’。”

“为什么中国是威胁？他们并没给出解释。”面对西方媒体毫无证据支撑的反华叙事，奈尔常常感到困惑和气愤。“难道就因为中国经济规模越来越大？我不理解为什么这会成为一个问题。”

奈尔说，西方媒体从攻击中国经济进而攻击中国政治体制，在他们看来，“必须妖魔化中国和中国共产党”，但他们无法拿出证据。“中国共产党是在治理自己的国家，又不是在治理他们的国家。况且，看看各自的发展数据吧。”

奈尔认为，西方媒体对中国的傲慢和偏见、步调一致的抹黑行为，根源还在于根深蒂固的种族主义，目的在于继续在全球维持其“白人特权”。当西方几个世纪来第一次面对一个实力相当的非西方文明，偏执于“我是老大”的美国不愿接受这一事实。美国所谓“基于规则的国际秩序”是出于其私利，其内心戏是“这是我们的秩序，不是你们的秩序”，更不允许其他类型秩序出现。

奈尔举例说，西方媒体故意把斯里兰卡债务问题和中国“一带一路”合作项目捆绑起来，斯方不得不出面澄清事实并非是西方媒体所描述那般。“西方媒体就要这样不断妖魔化中国。”

上世纪90年代移居中国香港后，奈尔已走访大半个中国。从东部沿海到西部地区，从乡村城镇到一线都市，他近距离观察中国几十年来翻天覆地的发展，以及中国政党、政治体制在其中发挥的巨大作用。

奈尔认为，西方媒体的反华叙事恰恰暴露出他们对中国缺乏应有认知。

2019年，中国香港发生“修例风波”，一些西方媒体的歪曲报道更让奈尔瞠目结舌。“我当时就在香港，但看英国广播公司和美国有线电视新闻网报道中的香港，还以为（和我看到的香港）不是同一个地方。”

奈尔在拥有多种族、多元文化的马来西亚长大。为了解中国民族政策，奈尔特意访问了中国的多处少数民族地区，感受到当地人对国家的认同。奈尔指出，西方媒体对新疆的负面报道“更是彻头彻尾的谎言”，“识破这样的谎言可不需要动用一个火箭科学家的头脑”。

开斋节前，奈尔在社交媒体上发了一条不同国家穆斯林如何庆祝开斋节的视频，开篇就是中国西安的场景。“当我把这个视频分享给一些朋友，他们竟然问，‘这是中国？’”奈尔给朋友的回复是——“你们真该去中国亲眼看看”。

马来西亚曾是西方殖民地，奈尔回想自己年少时也曾落入西方媒体编织的信息茧房。成年后，他到非洲生活和工作，更深刻认识到西方殖民统治对世界的剥削和控制，以及西方媒体在其中扮演的角色。

奈尔认为，西方媒体种种攻击套路不仅针对中国，他们今天的目标是中国，明天就能针对其他任何国家和地区。

“我不是傻子，我知道西方媒体当初关于伊拉克有大规模杀伤性武器的报道是如何歪曲事实的。”奈尔进而强调一个无奈的现实——西方依然影响着当今世界，尤其是凭借技术优势，西方媒体仍在很大程度上控制着国际舆论。

奈尔指出，人们应该意识到，世界正面对一场前所未有的舆论战，他希望今后能看到更多来自亚洲、非洲和中东等地区媒体的报道。“我们需要更多非西方的消息源，让读者更多了解全球问题，避免沦为西方舆论战的牺牲品。”他说。

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