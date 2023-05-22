维夏之月，百卉俱开。在习近平主席亲自主持下，中国—中亚峰会在陕西西安成功举行。峰会期间，中国同中亚五国达成了包括《中国—中亚峰会西安宣言》《中国—中亚峰会成果清单》等在内的7份双多边文件，签署了100余份各领域合作协议，成果之丰、内容之实、影响之大前所未有。

接受本报记者采访的中国和中亚五国人士高度评价中国—中亚峰会取得丰硕成果。他们表示，峰会擘画了中国—中亚关系未来发展蓝图，为深化中国—中亚关系提供了新动力，为扩大各领域交流合作搭建了新平台，为深化互利共赢开辟了新前景，为维护国际公平正义贡献了新力量，为发展中国家团结自强树立了新典范，是中国—中亚关系史上一座新的历史丰碑。

“双方政治互信达到了前所未有的高度”

以心相交，成其久远。

包含15个部分的《中国—中亚峰会西安宣言》，面向国际社会全面阐述了中国同中亚五国在中国—中亚关系及重大国际和地区问题上的共同立场。宣言宣布携手构建更加紧密的中国—中亚命运共同体；继哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦三国后，中国同吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦两国也宣布在双边层面构建命运共同体，实现命运共同体在中亚的全覆盖。

中国现代国际关系研究院欧亚研究所所长丁晓星表示，中国同中亚国家关系有着深厚的历史渊源、广泛的现实需求、坚实的民意基础，六国携手建设守望相助、共同发展、普遍安全、世代友好的中国—中亚命运共同体，为下一步中国与中亚国家关系发展，深挖合作潜力，推动共建“一带一路”倡议与五国发展战略对接指明了方向。

乌兹别克斯坦世界经济与外交大学地区安全与冲突研究室主任乌卢格别克·哈桑诺夫认为，在习近平主席同中亚国家元首的战略引领下，中国—中亚峰会取得丰硕成果，双方政治互信和全面合作不断深化。未来，中亚国家将和中国一道，积极推进共同发展、共同富裕、共同繁荣，构建更加紧密的中国—中亚命运共同体。

“中国同中亚国家实现双边层面践行人类命运共同体全覆盖，标志着双方政治互信达到了前所未有的高度，反映出中国同中亚各国关系的亲密程度。”青海民族大学副校长马成俊表示，这是命运共同体理念首次在地区多边和双边层面全落地，为中国—中亚关系提质升级、合作换挡提速提供了战略引领，进一步彰显了六国在更高水平、更高标准、更高质量上开展合作的意志和决心。

哈萨克斯坦“一带一路”专家俱乐部主席布拉特·苏尔丹诺夫表示，中国—中亚峰会是一场历史与未来交融的盛会，为构建更加紧密的中国—中亚命运共同体指明了方向，在中国—中亚关系史上具有里程碑意义。

“扎实、高效推进六国全方位、深层次合作”

万物得其本者生，百事得其道者成。

此次峰会对中国—中亚机制进行了立柱架梁和全面布局。中国和中亚国家元首同意，以举办这次峰会为契机，正式成立中国—中亚元首会晤机制，每两年举办一次，轮流在中国和中亚国家举办。各方已正式成立外交、经贸、海关等部长级会晤机制，设立实业家委员会、智库论坛、健康产业联盟等平台，商定加快成立产业与投资、交通、农业、应急管理、教育、政党等领域会晤和对话机制，并在中国设立常设秘书处。

兰州大学土库曼斯坦研究中心主任、兰州大学政治与国际关系学院教授王四海表示：“从峰会成果文件可以看出，中国与中亚合作迈上了新台阶。六国正式成立中国—中亚元首会晤机制，将扎实、高效推进六国全方位、深层次合作。”

“中国—中亚峰会意义深远，将进一步巩固地区各国的友好关系与务实合作。”土库曼斯坦外交部国际关系学院国际问题专家阿克穆哈梅特·朱马古利耶夫表示，实践证明，中国—中亚机制是增进政治互信、促进经贸对话、解决地区重大问题的可靠机制。本次峰会达成的重要成果将进一步提升中亚国家在国际舞台上的影响力，为促进地区和世界和平发展作出新贡献。

在西安出席中国—中亚实业家委员会成立大会的吉尔吉斯斯坦工商会主席萨里耶夫表示，中方倡议成立的中国—中亚实业家委员会有助于打造惠及各方的营商环境，减少贸易壁垒，扩大和加强各国经贸往来。

塔吉克斯坦总统国家行政学院教授拉希德·阿利莫夫认为，此次峰会正式成立中国—中亚元首会晤机制，不仅有利于地区一体化进程，也将为动荡变革的世界注入更多稳定性、确定性。

哈萨克斯坦阿斯塔纳国际学术综合体中国与中亚研究中心主任斯维特兰娜·科日罗娃表示，本次峰会为中亚国家与中国关系发展指明了方向。各方重申，在涉及彼此核心利益问题上互予理解和支持，反对以任何形式和任何借口干涉他国内政，将成为深化各领域合作的基础。各方支持在气候变化适应和可持续发展领域开展更紧密的合作，展现了共同应对全球挑战的积极意愿。

在中国俄罗斯东欧中亚学会会长李永全看来，本次峰会取得的一系列重要成果，为中国和中亚国家进一步深化全方位合作指明方向。峰会成果体现出中国—中亚元首会晤机制是和平、发展、共赢的机制，是中国同中亚国家相向而行的结果。这一机制因应地区形势变化，顺应时代发展潮流，呼应各国人民心声，具有强大内生动力和广阔发展前景。

“以共同发展为目标相向而行”

各美其美，美人之美，美美与共，天下大同。

此次峰会上，习近平主席宣布了一系列重大合作倡议，包括扩大双方经贸合作，升级双边投资协定，全面提升跨境运输过货量，支持跨里海国际运输走廊建设，推进中吉乌铁路项目，建立中国—中亚能源发展伙伴关系，推进在中亚鲁班工坊、传统医学中心建设，加快互设文化中心，推动开行面向中亚的人文旅游专列等。

西安石油大学国际教育学院（丝路能源学院）院长董皓表示，习近平主席在中国—中亚峰会上的主旨讲话以及峰会相关成果，为中国—中亚国家人文交流与教育合作指明了方向。“西安石油大学承担中塔、中吉人才培养校企合作项目。今后，我们将继续发挥石油天然气领域的学科特色和行业优势，积极推进中亚国家的鲁班工坊建设，为构建更加紧密的中国—中亚命运共同体贡献力量。”

“中国—中亚峰会展现出双方高水平政治互信，对发展和深化六国关系有着重要意义。”中亚国际研究所（塔什干）所长弗拉基米尔·诺罗夫表示，峰会上，各方总结中亚五国与中国建交31年来的合作经验，讨论地区安全稳定等热点问题，确定经贸、能源、交通、人文等领域合作的新方向和新机制，在相互尊重、平等互利的基础上进一步加强合作。

哈萨克斯坦科学院国民经济预测研究所专家伊莲娜·萨多夫斯卡娅认为，峰会期间，哈萨克斯坦同中国签署互免签证协定，将为两国旅游、教育、商务、医疗、科研等领域的人员流动提供便利，有力增强两国人民间的相互了解和信任，推动两国友好关系向前发展。

中国国际问题研究院副研究员苏晓晖表示，中国—中亚峰会的成功举行以及达成一系列重要合作成果表明，中国发挥负责任大国作用，推动构建新型国际关系，打造人类命运共同体，正赢得越来越多国家的积极响应。“搞小圈子和集团政治只会带来更多的风险挑战，给世界带来更多不确定性。以共同发展为目标相向而行，是符合世界大势的做法。”

（本报北京、西安、阿斯塔纳、莫斯科、罗马5月21日电 记者任彦、屈佩、吴乐珺、张光政、张朋辉、白紫微、张丹华、李强、王新萍、曲颂、王云松、张晓东、周翰博、肖新新、谢亚宏）

《 人民日报 》（ 2023年05月22日 03 版）

(责编：杨光宇、牛镛)