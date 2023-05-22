中国和中亚国家以守望相助为出发点，在涉及主权、安全、发展利益等核心问题上坚定给予彼此明确、有力支持；以共同发展为落脚点，携手打造深度互补、高度互赢的合作模式；以普遍安全为着力点，共同应对传统与非传统领域的新挑战；以世代友好为根本点，积极建立多元互动的人文交流大格局

习近平主席在首届中国—中亚峰会上发表主旨讲话指出，建设中国—中亚命运共同体，要做到“四个坚持”，即坚持守望相助、坚持共同发展、坚持普遍安全、坚持世代友好。“四个坚持”不仅为构建更加紧密的中国—中亚命运共同体提供了根本遵循和行动指南，也为推动构建人类命运共同体注入了信心和力量。

构建更加紧密的中国—中亚命运共同体，是首届中国—中亚峰会最重要的政治成果，为深化中国—中亚关系提供了新动力。《中国—中亚峰会西安宣言》宣布携手构建更加紧密的中国—中亚命运共同体；继哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦三国后，中国同吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦两国也宣布在双边层面构建命运共同体，实现命运共同体在中亚的全覆盖。这是命运共同体理念首次在地区多边和双边层面全落地，为中国—中亚关系提质升级、合作换挡提速提供了战略引领，进一步彰显了六国在更高水平、更高标准、更高质量上开展合作的意志和决心。中亚国家元首在发言中表示：“我们支持尊敬的习近平主席提出的命运共同体的伟大理念，包括同周边国家建立命运共同体倡议，这将为我们的友谊和合作发挥重要作用。”

以守望相助为出发点，在涉及主权、安全、发展利益等核心问题上坚定给予彼此明确、有力支持。无论国际风云如何变幻，无论未来中国发展到什么程度，中方都将继续坚定支持中亚国家走符合本国国情的发展道路，坚定支持各国维护本国主权、独立和领土完整，坚定支持各国追求民族振兴和团结自强，坚定支持各国在国际舞台上发挥更大作用。中亚国家充分肯定中国式现代化道路对世界发展的重要意义，重申坚定恪守一个中国原则。各方反对以任何形式和任何借口干涉他国内政。本届峰会的成功举行再次证明，相互支持是中国同中亚国家关系的鲜明底色和政治保障，双方致力于携手建设一个守望相助、团结互信的共同体。

以共同发展为落脚点，携手打造深度互补、高度互赢的合作模式。中国同中亚五国都处于国家建设的关键阶段，是民族振兴的同路人。中国诚挚欢迎中亚国家搭乘中国发展快车，继续在共建“一带一路”合作方面走在前列，推进落实全球发展倡议，持续提升经贸、能源、交通等领域合作水平，培育金融、绿色低碳、减贫、医疗卫生、数字创新等新增长点。各方高度评价共建“一带一路”倡议对引领国际合作的重要意义，将以共建“一带一路”倡议提出十周年为新起点，加强“一带一路”倡议同中亚五国倡议和发展战略对接，深化各领域务实合作，携手建设一个合作共赢、相互成就的共同体。

以普遍安全为着力点，共同应对传统与非传统领域的新挑战。中国同中亚国家在安全领域有着广泛的共同诉求和利益汇合点。习近平主席在主旨讲话中就深化中国—中亚合作提出的“八点建议”中就包括“维护地区和平”，“共同应对安全威胁”等内容写入《中国—中亚峰会西安宣言》。中方将同中亚国家共同践行全球安全倡议，坚决反对外部势力破坏中亚国家合法政权、策动新一轮“颜色革命”，始终保持对“三股势力”零容忍，合力打击毒品走私、跨国有组织犯罪，加强生物安全、网络安全和应急救灾合作，继续帮助阿富汗人民维护安全稳定、实现和平重建，破解地区安全困境，携手建设一个远离冲突、永沐和平的共同体。

以世代友好为根本点，积极建立多元互动的人文交流大格局。中国同中亚国家都拥有灿烂的文明，各具特色、异彩纷呈，在两千多年的友好交往中相互学习、相互碰撞、相互交融，书写了人类文明史上的绚丽篇章。习近平主席宣布中方同中亚国家加强文明对话的一系列举措，正是落实全球文明倡议，践行平等、互鉴、对话、包容的文明观的生动实践，有助于筑牢中国同中亚国家人民世代友好的基石，携手建设一个相知相亲、同心同德的共同体。

力生于团结，事成于和睦。中国和中亚国家将以构建更加紧密的中国—中亚命运共同体为指引，汇聚起合作共赢的伟力，坚定信心战胜前进道路上的艰难险阻，共同开创更加美好的未来。

《 人民日报 》（ 2023年05月22日 03 版）

(责编：杨光宇、牛镛)