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专访：美国才是真正的“经济胁迫者”——访日本无限合同会社首席经济师田代秀敏

2023年05月24日18:29 | 来源：新华网
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　　新华社东京5月24日电 专访：美国才是真正的“经济胁迫者”——访日本无限合同会社首席经济师田代秀敏

　　新华社记者钟雅

　　日本无限合同会社首席经济师田代秀敏日前接受新华社记者专访时表示，美国才是真正的“经济胁迫者”。他说，日本召开的七国集团广岛峰会发表的相关文件“是对自由贸易的‘限制’甚至‘否定’”，“将阻碍世界经济复苏，破坏国际供应链，给国家间合作设置障碍。”

　　针对相关文件提及的“违反市场规则的政策和做法扭曲了全球竞争、贸易和投资”，田代说：“一直主动采取上述做法的正是美国。”

　　他说，世界贸易组织争端解决机制中的上诉机构因美国阻挠法官遴选而停摆，令多边贸易仲裁机构瘫痪；美国单方面退出跨太平洋伙伴关系协定；强迫其他国家进行双边谈判，当谈判违背其意愿时，美国就会采用“经济胁迫”。

　　田代回忆了美国“经济胁迫”他国的历史。2018年，美国对中国产品加征高额进口关税，单方面挑起对华贸易战。

　　1986年，针对日本半导体产业的崛起，美国迫使日本签订《美日半导体协定》，并对日本发起“301调查”，先后对日本半导体、计算机等多种产品实施贸易制裁，成功削弱了日本半导体产业竞争力和发展潜力。

　　田代指出，如今正遭遇霸权衰落和政府债务违约等风险的美国，打着七国集团旗号，企图胁迫中国成为“1986年的日本”。

　　关于广岛峰会上提及的所谓“经济胁迫协调平台”，田代说，其他国家会否遵守该平台规则，取决于是否符合自身利益。退出中国市场损害自身利益，相信来自七国集团的企业会作出理性决策。

　　“中国是全球经济增长最大动力源，中国经济发展不仅令发达国家受益，也有利于新兴经济体和发展中国家。”他说，中美两个世界最主要经济体加强各领域合作，符合全人类共同利益。

(责编：刘洁妍、刘慧)

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