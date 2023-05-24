人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外交部发言人：高质量共建“一带一路”将给各国共同繁荣带来更多机遇

2023年05月24日18:28 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京5月24日电（记者董雪、马卓言）外交部发言人毛宁24日表示，截至目前，“一带一路”倡议已吸引全球超过四分之三的国家参与，为共建国家创造42万个工作岗位，帮助越来越多的国家加快经济发展。相信随着高质量共建“一带一路”的不断推进，将给各国共同繁荣带来更多机遇。

　　当日例行记者会上，有记者问：据报道，柬埔寨首相洪森5月22日表示，柬埔寨通过参与“一带一路”合作获得了实实在在的利益。中国帮助柬埔寨建成了一大批道路和桥梁基础设施。中国稳定的原材料供应保障了柬对外出口和数百万人就业。中国的政策不以任何国家为敌，不阻止任何国家发展。中方对此有何评论？

　　毛宁说，“一带一路”倡议致力于推动各国互联互通、共同发展。正如洪森首相所说，“不以任何国家为敌，不阻止任何国家发展”，而是帮助支持各国发展。

　　毛宁说，“一带一路”倡议提出十年来，秉持共商共建共享原则持续深化同包括柬埔寨在内的共建国家互利合作，已成为深受欢迎的全球公共产品和国际合作平台。截至目前，倡议已吸引全球超过四分之三的国家参与，为共建国家创造42万个工作岗位，帮助越来越多的国家加快经济发展。这些丰硕成果，充分说明“一带一路”是推动各国共同发展的康庄大道。

　　“相信随着高质量共建‘一带一路’的不断推进，将给各国共同繁荣带来更多机遇。中方将认真落实中柬两国领导人达成的重要共识，持续推进中柬共建‘一带一路’合作，更多惠及两国人民。”毛宁说。

(责编：刘洁妍、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部