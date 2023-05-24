新华社北京5月24日电（记者董雪、马卓言）外交部发言人毛宁24日表示，截至目前，“一带一路”倡议已吸引全球超过四分之三的国家参与，为共建国家创造42万个工作岗位，帮助越来越多的国家加快经济发展。相信随着高质量共建“一带一路”的不断推进，将给各国共同繁荣带来更多机遇。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，柬埔寨首相洪森5月22日表示，柬埔寨通过参与“一带一路”合作获得了实实在在的利益。中国帮助柬埔寨建成了一大批道路和桥梁基础设施。中国稳定的原材料供应保障了柬对外出口和数百万人就业。中国的政策不以任何国家为敌，不阻止任何国家发展。中方对此有何评论？

毛宁说，“一带一路”倡议致力于推动各国互联互通、共同发展。正如洪森首相所说，“不以任何国家为敌，不阻止任何国家发展”，而是帮助支持各国发展。

毛宁说，“一带一路”倡议提出十年来，秉持共商共建共享原则持续深化同包括柬埔寨在内的共建国家互利合作，已成为深受欢迎的全球公共产品和国际合作平台。截至目前，倡议已吸引全球超过四分之三的国家参与，为共建国家创造42万个工作岗位，帮助越来越多的国家加快经济发展。这些丰硕成果，充分说明“一带一路”是推动各国共同发展的康庄大道。

“相信随着高质量共建‘一带一路’的不断推进，将给各国共同繁荣带来更多机遇。中方将认真落实中柬两国领导人达成的重要共识，持续推进中柬共建‘一带一路’合作，更多惠及两国人民。”毛宁说。

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