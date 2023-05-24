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友谊种子播撒在异国他乡

中老“友谊盾牌-2023”联演中方参演官兵开展助学捐赠活动

2023年05月24日18:18 | 来源：人民网-国际频道
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人民网万象5月23日电 （记者孙广勇、通讯员李汉平）5月23日上午，中老“友谊盾牌-2023”联演中方参演官兵驱车来到老挝中老友好农冰村小学开展助学捐赠活动，为师生们送去学习用品、文体器材等物资。驻老挝使馆国防武官、当地政府、中老双方参演官兵代表和全体师生参加。

中老友好农冰村小学2012年由中国援建，此后中方连续派遣志愿教师开展教学，并提供教育教学物资，是中老友好的示范项目。

开展助学捐赠活动是中老“友谊盾牌-2023”联演的一项重要内容。中方参演部队指挥组成员李云表示，中老友好农冰村小学，是中老两国深厚友谊的见证。这次来到学校捐赠物资，既是想为学校师生尽一些绵薄之力，改善学校的教学条件，同时也希望孩子们把中老传统友谊更好的传承下去。

捐赠现场，“中老友谊地久天长”的横幅格外显目。“考不斋（老语），谢谢！”收到中方参演官兵捐赠学校的文具，灿烂的笑颜绽放在孩子们的脸上。该校五年级汉语班学生玛丽娜喜笑颜开：“叔叔们非常亲切，给我们送来了礼物，让我感觉很温暖，我一定要认真学习，将来到中国的大学去学习。”

据悉，活动当天，中方参演官兵向农冰村小学捐赠了书包、文具、文体器材等物资共计300余件（套）。中老友好农冰村小学校长潘通告诉记者，对于中方参演官兵捐赠的物资深表谢意，相信此举一定会在孩子们心里打下深刻的烙印，让友谊的种子在他们心中生根发芽。

(责编：刘洁妍、刘慧)

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