新华社华沙5月24日电 综述：波兰专家看好与中国锂电产业合作前景

新华社记者陈琛 张章

波兰替代燃料协会日前发布报告显示，波兰已拥有世界第二大锂电池产能，超过美国，仅次于中国。该协会首席专家亚历山大·赖赫在接受新华社记者专访时表示，他更愿意将中国视为该领域的合作伙伴，而不是竞争对手。

波兰替代燃料协会发布的《欧洲电动汽车使用波兰锂电池》报告称，2022年波兰锂电池组产能增至73吉瓦时，占全球总产能约6%。波兰替代燃料协会是中东欧最大的电动交通行业组织。

赖赫说，投资吸引力是波兰成为欧洲锂电强国的关键因素。“波兰既生产大巴，也生产大巴组件；既生产充电组件，也有软件解决方案，现在还生产锂电池。这是一个非常好的价值链、完整的产业链。”

致力于全球及中国锂电产业链研究的真锂研究市场总监王观林表示，波兰在锂电行业的领先地位归功于国家政策的支持、经济发展速度以及劳动力成本和工业基础的优势。

“首先，波兰政府为企业提供了低税率、补贴等优惠政策。这些措施吸引了越来越多的国际锂电池制造商来到波兰投资；其次，相对于西欧国家，波兰的用工成本较低，因此提高了市场竞争力；再次，锂电池产业的发展与基础产业密切相关。波兰是一个工业化程度较高的国家，这为锂电池产业提供坚实的支撑。”他说。

谈到与中国的合作时，赖赫表示，巨大的内部市场、科技进步和资源优势确保了中国在汽车电池领域的成功。“我认为欧洲和波兰电动汽车价值链上的企业正在寻求各个领域的合作伙伴。只要在零排放交通技术上有合作可能的，都会坐下来谈。”

“中国拥有巨大的锂和其他关键原材料资源。另外，中国拥有巨大的市场和潜力。中国的锂电池正在进入欧洲市场，同时带来了科技创新。”他说。

赖赫说：“我们面临的挑战不仅在于生产，还在于创新和发明，这不仅取决于研发投资，还取决于其他各种因素——制定稳健和有效的回收政策排在首位。”

在提到去年更新的欧盟电池规定时，赖赫说：“在欧洲，每一个正在使用的电池中至少6%的锂和镍需要被回收。”

“欧盟出口的每两辆电动公交车中就有一辆是在波兰制造的。在欧洲，每5辆卡车中就有1辆是波兰卡车。在欧盟公路运输的所有物品中，30%由波兰运营商经营。协会正在与市场上所有参与者合作，以推动交通运输的脱碳。这就是我们未来的方向。”他说。

(责编：苏缨翔、崔越)