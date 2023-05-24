新华社东京5月24日电（记者钱铮）日本名古屋大学近日说，该大学和意大利那不勒斯大学研究人员借助宇宙射线成像，在那不勒斯市区地下10米处新发现了一处古希腊时代的墓室。

根据名古屋大学日前发布的新闻公报，公元前11世纪后半期由古希腊人修建的房屋、道路、水渠、墓地等组成的古代奈阿波利斯遗迹，后来被掩埋在现在那不勒斯市区地下10米处。但是在大城市人口密集的区域，考虑到建筑物和道路的安全性，很难用发掘的方法进行考古调查。而宇宙射线非破坏性地将地下构造可视化，非常适合难以钻孔调查的都市环境。

研究人员采用原子核乳胶板来测宇宙射线。原子核乳胶板是一种像照片胶片一样的检测装置，它们非常轻且不需要电源，因此可以放置在狭窄的空间内或者粉尘多的地方或者隧道内部等比较严酷的环境中。

为了通过宇宙射线观测来寻找地下未知的构造，研究人员先尽可能地对地下构造进行激光扫描，制成精确的地下空间三维模型。再根据已知的地下构造进行计算机模拟，得出期待中的宇宙射线成像。通过对比原子核乳胶板的结果和计算机模拟结果，研究人员找到一处之前未知的墓室。

公报说，本项研究证实利用宇宙射线成像来把握地下构造是非常有效的手段，有望用来探寻引发地面塌陷事故的地下空洞，防事故于未然。

本项研究的论文已发表于英国《自然》杂志的子刊《科学报告》杂志上。

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