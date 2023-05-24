5月23日，中国新任驻美大使谢锋抵美履新。在纽约机场，谢锋与在场的中外媒体及各界人士交流互动。

谢锋表示，很荣幸受习近平主席委派，出任中国第十二任驻美国大使。我是中国人民的代表，为了捍卫中国利益而来，这是我的神圣职责。我是中国人民的使者，为了增进中美交流合作而来，这是我的重要使命。当前，中美关系遭遇严重困难，面临严峻挑战，我既感到使命光荣，更感到责任重大。我和我的同事们将迎难而上，担当尽责，不辱使命。

谢锋强调，习近平主席提出了相互尊重、和平共处、合作共赢三条原则，这是新时期中美正确相处的治本之道。希望美方与中方相向而行，从两国和世界人民的共同利益出发，朝着这个方向共同努力，按照中美三个联合公报的原则妥善处理台湾等重要敏感问题，加强对话、管控分歧、推进合作，争取中美关系回归正轨。

谢锋表示，我上次在美国工作还是13年前。13年来，世界发生了很大变化，美国也发生了很大变化。在接下来的日子里，我期待与美国各界人士广泛接触，近距离观察和认识美国，同时探讨推进交流与合作。我也期待着与包括媒体在内的各界人士成为朋友，大家一起为中美关系思与行、鼓与呼。再次感谢大家的关心和支持！我们后会有期。

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