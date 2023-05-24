新华社纽约5月23日电 综述：对美债务上限担忧致美股下跌

新华社记者刘亚南

尽管最新经济数据有所改善，但美国债务上限谈判僵局引起市场担忧，纽约股市23日低开后震荡走低，收盘时三大股指均告下跌。

截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌231.07点，收于33055.51点，跌幅为0.69%；标准普尔500种股票指数下跌47.05点，收于4145.58点，跌幅为1.12%；纳斯达克综合指数下跌160.53点，收于12560.25点，跌幅为1.26%。

美国总统拜登和国会众议院议长麦卡锡22日就债务上限问题再次会谈，双方均表示会谈具有“建设性”，但没有公布具体成果。

美国债务上限谈判23日继续进行，但有更多迹象显示谈判陷入僵局，市场担忧升温。

美国财政部长耶伦22日警告，如果国会不采取措施提高联邦政府债务上限或暂停债务上限生效，美国政府“极有可能”在6月初出现债务违约。

德国安联集团首席经济顾问穆罕默德·埃里安接受媒体采访时表示，就运行经济而言，美国正在释放非常负面的信号。

贝莱德公司固定收益首席投资官里克·里德表示，耶伦警告的债务违约日期比很多专家预期更早，现在国会迫切需要在本周达成协议框架。

美国波动性风险管理企业哈维斯特波动管理公司交易和研究负责人迈克·西格蒙特表示，一些政客公开表示考虑接受违约的事实，这是一个糟糕迹象。

国际资产管理机构景顺投资公司全球首席策略师克里斯蒂娜·胡珀说，谈判双方已变得更为悲观，美国出现短暂技术性违约的可能性真实存在。“对我而言，这意味着今后几日市场将有更大波动。”

数据显示，6月6日到期的债券收益率突破了6%，而5月30日到期的债券收益率约为2%。

衡量投资者恐慌情绪和市场风险的芝加哥期权交易所波动指数（又称“恐慌指数”）当日显著上涨7.67%，收于18.53点。

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