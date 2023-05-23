人民网旧金山5月22日电（记者邓圩）中国驻旧金山总领事张建敏22日在官邸举行记者见面会。张建敏以四句话总结到任一年来的工作感受：两国人民友谊基础牢固，互利合作符合两国共同利益，双边关系面临严峻挑战，我们应携手共创美好未来。

张建敏表示，过去一年，他和同事们与领区各界进行了广泛接触，绝大多数人都希望中美关系变得更好。尽管受到疫情及双边关系等影响，去年中美贸易仍继续增长。据美方统计，美国对华农产品出口创历史新高达到381.6亿美元，比上年增长16%。美国对华出口为美国提供了100万个就业岗位。这就是双赢。包括特斯拉、星巴克在内的在华美国企业也有很多成功故事。

中美关系的问题出在哪里？张建敏指出，问题的症结在于中国一再被美国政客描绘为美国的“最大竞争对手和最严重的地缘政治调整”。对这种自我实现的预言，基辛格博士等有识之士早有警告。通过将某人描绘成你的敌人，你最终会树立一个敌人。双边关系深受其害，并殃及世界。而中美关系最严峻的挑战是美国未能切实履行自己在台湾问题上的承诺。

中美关系的未来是什么？张建敏表示，我们要积极发声，让公众认识到中美关系健康稳定发展的重要意义。要更加鲜明地反对任何违法中美三个联合公报的言行。最重要的是要把去年11月两国元首巴厘岛会晤达成的重要共识落实。

即将到来的旧金山APEC会议，是旧金山的一件大事。张建敏预祝会议一切顺利，表示中国高度重视亚太经合，愿为亚太命运共同体作出自己的贡献。

张建敏介绍，今年中国对全球增长贡献率有望达到1/3，中国将继续为世界经济增长发挥引擎作用。

驻旧金山总领馆副总领事潘庆江主持见面会。

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