人民网曼谷5月23日电 （记者张矜若、孙广勇）“我是泰国北部大山里的孩子，从没想过能买房买地，到中国企业工作几年后，生活发生了翻天覆地的变化。”35岁的泰国姑娘侬努激动地告诉记者。侬努和丈夫都在泰中罗勇工业园的通用橡胶（泰国）有限公司工作，是公司最早招募的会讲中文的泰国员工。

随着220家中国企业的入驻发展，目前在泰中罗勇工业园内有5万名和侬努一样依靠自己的勤奋老公改变生活的泰籍员工。众多中国企业在罗勇府耕耘发展，也使当地成为泰国收入最高的区域之一，生动展现了“一带一路”共商、共建、共享原则。

“一带一路”倡议提出后，罗勇工业园的发展更是驶入了快车道

泰中罗勇工业园是中国首批境外经贸合作区之一，目前入园企业数量达到220多家，泰籍员工5万人。人民网记者 孙广勇摄

泰中罗勇工业园位于泰国首都曼谷东南100多公里处，是中国首批境外经贸合作区之一。目前已吸引了220家制造型企业和30多家商业服务型企业在泰投资，为当地解决超过5万个就业岗位，园区累计工业总产值超260亿美元，带动中国对泰国投资超45亿美元，成为中泰产能合作的典范。

走进园区，主路上运输车辆轰鸣，各个企业园区内高楼拔地而起，办公楼、厂房、仓库林立。罗勇工业园总体规划面积20平方公里，其中一区12平方公里，入驻企业基本处于饱和状态；二区计划开发8平方公里，首期已开发4平方公里。

泰中罗勇工业园总裁赵斌告诉记者，他最近两个月里一天最多要接待10家来考察的企业，“从去年10月，尤其是今年春节之后，来工业园考察的企业数量很多，半年来差不多有200家”。目前，已有约20家中国企业完成在二区注册立项。

罗勇工业园内有三分之一是各行龙头企业，中策橡胶、润阳光伏等都已在东南亚投资建厂。深耕本土，辐射东盟，打入世界供应链，是他们共同的目标。润阳光伏科技（泰国）有限公司是2020年进驻罗勇工业园的光伏企业，专注于高效太阳能电池片的研发和生产，员工2000人左右，是泰国当地规模较大的光伏企业之一。制造部运营副总监李海波告诉记者，中国的光伏技术世界领先，绿色能源的推广应用受到多国欢迎，订单量也在疫情后逐步攀升。

截至目前，园区中的中国企业投资额超过45亿美元，占中国对泰国制造业投资额比例超过40%。“工业园为罗勇当地和泰国的经济社会发展注入了强大动力。”工业园的泰国投资方安美德集团总裁邱威功说。

在这边工作收入十分稳定，心里很踏实，对未来充满信心

通用橡胶（泰国）有限公司年产各类轮胎共计730万套。图为泰籍员工在汽车轮胎生产线上工作。人民网记者 孙广勇摄

记者进入润阳光伏的生产车间正好赶上员工午休时间，泰国员工们正欢声笑语地结伴下班。泰国多雨，为方便员工进餐，企业将食堂转移到工作区附近，拐个弯儿就能吃到可口的饭菜。企业以人为本的理念凝聚了更多员工，工作氛围和谐友善。29岁的泰国小伙子差育蓬，去年从北大留学回国后来到润阳光伏，“中国公司的氛围十分友好，刚来的时候我不太熟悉业务，许多老员工都主动帮忙。”

建霖工业（泰国）有限公司主打家居产品生产，产品80%销往欧美。目前中国员工有30人，泰国员工450人，一期投产厂房45000平方米，30000平方米的二期厂房正在建设中。总经理陈茂林介绍，“二期建成后，年营业额可达1.5亿美元。”建霖工业的泰国员工帕差拉蓬告诉记者，她过去在清迈上班，失业后2020年7月来到罗勇工业园，从事人事对接和行政管理，收入比之前增加不少。“这是我第一次进入工厂上班，感觉特别好，每天都能接触到新的知识和技能，许多过去没做过的工作都在这里慢慢学习、掌握。”

通用橡胶（泰国）有限公司2018年底入驻泰中罗勇工业园，克服了疫情期间招工、防疫、生产等挑战，开拓了稳定的销售网络，每年生产730万套汽车轮胎，保持着产销两旺的好势头。公司副总经理李凯介绍，“来到泰国建厂是响应‘一带一路’倡议。我们的产品以出口欧美为主，在东南亚多国也有订单。”公司积极对泰方工作人员进行培训，李凯表示，“我们通过开展系统阶梯式培训，让他们快速适应工作环境，目前泰籍员工有1500多人。”为了提高员工凝聚力，公司定期举办各类活动，包括“质量零差错”“信得过班组”等，全力打造优质产品，增强员工企业认同感。

会讲中文的侬努从高中起开始学习汉语，目前主要负责行政与后勤工作。她告诉记者，来到通用橡胶工作之后，丈夫和自己的收入显著提高，“每个月可以拿到70000泰铢（1美元约合33泰铢）的工资，还会有补贴”。侬努十分开心地分享着自己的心情，“通过银行贷款在曼谷和罗勇各买了一块地，车子也换了一辆。在这边工作收入十分稳定，心里也很踏实，对未来充满信心”。

整个罗勇工业园的企业也对未来吸纳更多当地劳动力充满信心。 “当前园区内的员工有5万余人，其中90%是本地员工。等到园区开发达到规划的20平方公里时，预计能容纳500家企业，带动超过10万人就业。” 赵斌说。

越来越多中国企业乘着“一带一路”的东风，在泰国落地扎根

润阳光伏科技（泰国）有限公司是2020年进驻罗勇工业园的光伏企业，专注于高效太阳能电池片的研发和生产。人民网记者 张矜若摄

泰中罗勇工业园所在的罗勇府和北柳府、春武里府都位于泰国“东部经济走廊”。东部经济走廊的区位优势、投资环境和优惠政策为正在响应“一带一路”倡议的中国企业提供了良好的合作机遇，“泰中共建‘一带一路’合作蓬勃发展，促进了中国企业参与泰国‘东部经济走廊’建设，也给罗勇工业园带来巨大发展机遇。”泰中“一带一路”合作研究中心副主任唐隆功表示。

泰国商务部商业发展厅厅长特萨蓬透露，2023年第一季度，外国人在泰总投资额330.48亿泰铢，其中中国企业约占109.87亿泰铢。泰国“东部经济走廊”发展政策委员会秘书长朱拉表示，越来越多的中国投资者表现出对泰国东部经济走廊的投资意愿，来自中国的投资将大幅增加，“吸引中国投资对泰国经济发展十分重要。”

中国企业为泰国带来了资金、技术、人才，也改善了就业和社会民生。中国连续10年是泰国最大的贸易伙伴，2022年两国贸易额超过1350亿美元、中国对泰国投资额14亿美元，成为泰国最大的外资来源国。中国驻泰国大使馆经济商务参赞王立平表示，越来越多优秀的中国企业乘着“一带一路”的东风，在泰国落地扎根，中泰经贸合作迎来新的机遇期。

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