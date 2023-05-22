美国政府因长期财政赤字需要不断提高国会设定的债务上限，这却沦为民主、共和两党“缠斗”的政治筹码。分析人士认为，随着美国债务违约期限临近，两党债务上限谈判仍面临巨大不确定性，一旦违约或引发金融市场动荡，对美国经济和民生造成灾难性冲击。

债务上限成党争工具

自1917年美国国会把财政部借债从逐笔审议改为设定债务上限加以约束以来，国会通过法案提高政府债务上限在很长时间都只是例行公事。但随着民主、共和两党争斗加剧，提高债务上限日益成为被政治对手大做文章的“政治皮球”。

在2011年奥巴马政府时期，虽然两党在最后一刻就债务上限达成协议，但仍然导致美国主权信用评级被下调，金融市场出现大幅波动。

美国前总统、已表态将参加2024年总统选举的特朗普日前公开表示，即使让美国债务违约也要逼迫民主党就范。而拜登政府如果作出让步，大幅削减涉及民生的支出，势必危及2024年的大选胜算。

美国乔治敦大学法学和经济学教授戴维·休珀日前接受记者专访时表示，随着政治极化，两党所能合作的事情越来越少。“现在，如果两党中任何一方的成员被看到与另一方在任何事情上进行合作，都可能因此招来很多麻烦。”休珀说。

布鲁金斯学会高级研究员温迪·埃德尔伯格表示，更令人担忧的是，两党现在可能认为如果真的出现债务危机，另一方将在政治上受到伤害。预计这类政治上的算计将会一直继续下去。

谈判面临巨大不确定性

从5月9日拜登与国会两党领袖首次就此会谈，双方已进行多轮“较量”，目前分歧依然较大，谈判结果面临不确定性。

美国巴布森学院副教授彼得·科汉接受记者采访时表示，债务上限谈判存在很多不确定性。不知道一些政客是否真的在乎债务上限问题的解决，也不知道这些人会让债务问题发展到什么程度。

休珀认为，双方有可能很快同意在短期内暂停债务上限生效，在此后两个月左右时间内继续谈判；也有较大可能达不成协议，或者达成协议后无法推动协议在国会获得通过。

今年早些时候离职的美国财政部负责经济政策的助理财长本·哈里斯认为，美国政府可能在6月前两周出现债务违约。穆迪分析公司首席经济学家马克·赞迪预计，美国政府最早于6月8日出现债务违约。

债务违约将带来灾难性冲击

美国政府债务不仅与美国民众生活、政府运转和经济运行直接相关，也对全球金融市场有着重要影响。分析人士指出，即便美国债务出现短暂违约，其影响也将是灾难性的。

瑞银集团日前在一份报告中说，美国如果不能提高债务上限，如同打开“潘多拉魔盒”，后续市场冲击很可能是广泛和严重的。

赞迪认为，如果两党在一周后仍不能达成协议，金融市场将受到更大冲击。如果美国信用评级被下调，将引发相关实体评级的广泛下调，“由此造成的混乱将无法计算”。

赞迪还表示，持续数日的违约足以让非常脆弱的美国经济陷入衰退，而持续数周的违约将意味着会出现严重衰退，并可能导致金融危机。

哈里斯说，当前情况可能让市场不再认为美国国债没有信用风险，美元将因此贬值，全球贸易模式也将发生重大变化。（参与记者：胡友松、张娟）

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