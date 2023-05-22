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旅蒙华侨蒙中友谊学校举行毕业典礼活动

2023年05月22日20:39 | 来源：人民网-国际频道
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柴文睿大使与旅蒙华侨蒙中友谊学校师生合影留念。学校供图

人民网乌兰巴托5月22日电（记者霍文）旅蒙华侨蒙中友谊学校2023届毕业典礼暨大使奖学金颁奖活动19日在此间举行。中国驻蒙古国大使柴文睿、乌兰巴托市苏赫巴托区教育局长阿迪雅苏伦、旅蒙华侨蒙中友谊学校校长张凤英以及旅蒙华侨协会、蒙古国立大学孔子学院、蒙古国教育大学孔子学院等相关负责人及学校师生百余人出席。

柴文睿在致辞中表示，驻蒙古使馆始终关注旅蒙华侨蒙中友谊学校的发展，并给予大量关心和支持，希望全校师生抓稳接力棒，继续将学校建设成蒙中友谊的典范。他鼓励学生们再接再厉，积极投身中文学习，深入了解中国文化，将来成为促进和传承中蒙友谊的栋梁之才。

张凤英在致辞中表示，学校在教学方面取得了优异的成绩。同学们参加了历届蒙古国立大学孔子学院组织的演讲、古诗词朗诵、汉语桥、征文等比赛以及国内举办的中华文化大赛等各类比赛，收获颇多。她希望毕业生们不管将来走到哪里，一定要做新一代中蒙友谊的使者，成为中蒙两国友谊的桥梁。

柴文睿大使为旅蒙华侨蒙中友谊学校优秀生颁发大使奖学金。学校供图

柴文睿还为2023届毕业生讲授了中学阶段最后一课。从大好河山、文明古国、现代化等层面向同学们介绍了今日之中国，并鼓励同学们珍惜时光，专于学业，树立远大理想，争做中蒙交流的使者。在课堂互动环节同学们就自己关心的问题踊跃提问，大使一一作了回答，课堂不时传出同学们的热烈掌声和欢声笑语。

活动期间，柴文睿为旅蒙华侨蒙中友谊学校的16名优秀学生颁发了大使奖学金，为8位优秀教师颁发奖状及奖金。旅蒙华侨蒙中友谊学校的同学们表演了马头琴演奏、呼麦表演、宋代四雅古乐合奏、大合唱《送别》《春晓》等精彩的文艺节目，活动取得圆满成功。      

(责编：刘洁妍、刘慧)

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