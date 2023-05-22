人民网日内瓦5月22日电（记者刘仲华）5月22日，在第76届世界卫生大会上，本届大会副主席、国家卫生健康委副主任曹雪涛在一般性辩论发言中表示，中国践行人类命运共同体理念，一直用实际行动推动发展中国家人人健康，促进健康公平可及。

曹雪涛介绍，今年适逢中国政府向发展中国家派遣医疗队60周年。60年来，中国向全球76个国家和地区累计派出了3万人次医疗队员，诊治患者2.9亿人次，增进了世界人民健康福祉。中国致力于团结协作、携手抗疫，向世卫组织捐款5000万美元、向COVAX（新冠疫苗实施计划）捐赠1亿美元，向34个国家派出38批抗疫专家组，向全球120多个国家和国际组织提供超过22亿剂疫苗，有力支持了发展中国家抗击新冠疫情。中国将继续坚定支持世卫组织的领导协调作用，同国际社会一道，积极推动卫生健康交流合作，推动构建人类卫生健康共同体。

曹雪涛指出，中国国家主席习近平强调“人民至上，生命至上”。中国政府始终坚持把人民健康摆在优先发展的战略位置，全面推进健康中国建设，不断深化医药卫生体制改革，经过不懈努力，建成了世界上规模最大的医疗卫生服务体系。中国高效统筹了新冠疫情防控和经济社会发展，因时因势优化调整防控策略，取得疫情防控重大决定性胜利，并成为第一个疫后恢复增长的主要经济体。

当地时间5月21日，第76届世界卫生大会在瑞士日内瓦开幕，本届大会的主题是“世卫组织成立75年：拯救生命，推动人人健康”。曹雪涛作为中国代表团团长，代表西太区担任本届大会副主席。大会将对世卫组织的近期事项和长远发展做出决定，在为期10天的大会期间，与会代表将审议世卫组织在全球卫生应急架构中的关键作用，审查去年的进展、成就和挑战，以及世卫组织工作关键支柱的未来优先事项，包括全民健康覆盖、突发卫生事件、改善健康和福祉等。

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