人民网马德里5月22日电 （记者颜欢、许海林）西班牙全部9所孔子学院及1所独立孔子课堂的中、外方院长本月18日齐聚一堂，出席首届西班牙孔子学院院长论坛。本次论坛由巴塞罗那孔子学院基金会倡议并精心筹备。

中国驻巴塞罗那副总领事陆慈君在致辞中肯定西班牙各所孔子学院在推广中文教育、弘扬中华文化方面作出的突出贡献，巴塞罗那总领馆将一如既往推动中西两国文化交流。

巴塞罗那大学副校长拉莫斯代表巴塞罗那孔子学院基金会理事会表示，理事会会继续关注孔子学院的发展，加强中文教育的推广与普及。

“亚洲之家”主任帕隆多说，中文在西班牙受到越来越多当地民众欢迎，亚洲之家今后将继续大力支持巴塞罗那孔子学院基金会工作并希望与其他孔院加强合作。

为期两天的论坛中，与会各方畅所欲言，深度交流有关国际中文教育发展的心得体会，并积极献策，共绘国际中文教育发展蓝图。中、外方院长一致认为，论坛作为工作沟通机制，可以为国际中文教育在西班牙的高质量的发展，为孔子学院管理和运营提供可供借鉴经验，为中文教学和文化活动提供资源资源共享平台。

首届西班牙孔子学院院长论坛在中国国际中文教育基金会和北京外国语大学的指导与支持下取得圆满成功。论坛经过表决同意，下一届论坛由瓦伦西亚大学孔子学院在西班牙瓦伦西亚举办。

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