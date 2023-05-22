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外交部发言人介绍刚果（金）总统访华安排

2023年05月22日19:36 | 来源：新华社
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　　新华社北京5月22日电（记者冯歆然、董雪）外交部发言人毛宁22日在例行记者会上应询介绍了刚果（金）总统齐塞克迪访华的有关安排。她表示，相信齐塞克迪总统此访将为中刚关系全面深入发展注入新动力，推动两国友好合作不断取得新成果。

　　应国家主席习近平邀请，刚果民主共和国总统费利克斯·安托万·齐塞克迪·奇隆博将于5月24日至29日对中国进行国事访问。

　　毛宁表示，刚果（金）是非洲重要国家。中刚友谊源远流长，半个多世纪以来，双方在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持。近年来，两国政治互信不断深化，务实合作成果丰硕，在国际和地区事务中密切合作。

　　“齐塞克迪总统重视对华关系，积极支持中刚关系发展。”毛宁介绍，访问期间，习近平主席将为齐塞克迪总统举行欢迎仪式和欢迎宴会，两国元首将举行会谈并共同出席合作文件签字仪式。李强总理、赵乐际委员长将分别会见齐塞克迪总统。

　　“相信齐塞克迪总统此访将为中刚关系全面深入发展注入新动力，推动两国友好合作不断取得新成果。”她说。

(责编：胡永秋、袁勃)

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