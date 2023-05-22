人民网日内瓦5月22日电（记者刘仲华）5月22日，第76届世界卫生大会做出决定，拒绝将个别国家提出的所谓“邀请台湾以观察员身份参加世卫大会”的提案列入大会议程。中国常驻日内瓦代表陈旭大使在日内瓦向媒体吹风指出，世卫大会连续7年拒绝涉台提案，充分证明一个中国原则得到国际社会普遍支持，是大势所趋、人心所向，也再次表明在世卫大会炒作涉台提案问题没有出路、不得人心。

一个中国绝对不容挑战。世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，一个中国原则是国际社会的普遍共识，也是遵守国际关系基本准则的应有之义。台湾是中国的一部分的历史事实和法理事实不容置疑，更不会因为个别国家为台湾当局撑腰打气而改变。台湾地区参加包括世卫大会在内的国际组织活动必须按照一个中国原则处理，这是联合国大会第2758号决议和世卫大会25.1号决议确认的重要原则。本届大会开幕前，近140个国家向中方表明坚持一个中国原则、反对台湾参加世卫大会的立场，近百个国家就此专门致函世卫组织总干事或公开发表声明，表达对中国人民反对“台独”分裂活动、争取完成国家统一的正义事业的理解和支持。任何歪曲事实、否定和挑战一个中国原则的行径都会受到国际社会的强烈谴责，也必将以失败告终。

挟洋自重只会徒劳无功。多年来，台湾民进党当局罔顾各方意愿和台湾同胞民生福祉，执意唆使其所谓“邦交国”在世卫大会搞涉台提案，个别西方国家明里暗里支持怂恿、推波助澜，上演了一出出政治闹剧。台湾民进党当局甘心为一些西方国家充当棋子，企图倚靠外部势力分裂国家，却彻底打错了算盘。世界人民的眼睛是雪亮的，这种拙劣表演丝毫无法改变国际社会坚持一个中国原则的牢固格局，事实证明这种逆历史潮流而动的行径受到了世界上秉持正义立场国家的一致反对。台湾民进党当局应该非常清楚，勾连外部势力进行谋“独”挑衅最终只会把台湾推向深渊。“台独”分裂绝不可能得逞，“挟洋谋独”出卖国家民族利益必将遭到彻底失败。

谎言谬论终将不攻自破。中国中央政府高度重视台湾同胞的健康福祉，持续为台湾地区及时获取公共卫生信息提供帮助，在一个中国原则的前提下，对台湾地区参与全球卫生事务作出了妥善安排。根据中方同世卫组织达成的安排，在一个中国原则基础上，台湾地区获取世卫组织发布相关信息的渠道畅通，台湾医疗卫生专家持续以个人身份参与世卫组织技术性活动。众所周知，台湾地区无法参加世卫大会的局面是民进党当局一手造成的。正是由于台湾民进党当局顽固坚持“台独”立场，拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，破坏两岸协商的政治基础，导致台湾地区参与世卫大会的政治基础不复存在。民进党当局将政治图谋置于台湾同胞福祉之上，用“防疫体系缺口”等谎言政治操弄世卫大会、干扰大会进程，将自身政治考量凌驾于国际公共卫生安全之上，早就被国际社会看穿并遭到坚决反对。

以台制华必然不会得逞。台湾是中国的台湾，解决台湾问题是中国人自己的事，要由中国人来决定。近年来，少数国家一些势力变本加厉推行“以台制华”，鼓动“台独”分裂势力滋事挑衅。这些国家围绕世卫大会打“台湾牌”，并非真正关心台湾民众健康，而是把台湾地区当作遏制中国发展进步的棋子，到头来牺牲的却是台湾同胞的利益福祉和光明前途。台湾问题事关中国主权和领土完整，事关中国核心利益和中国人民民族感情，中国政府在台湾问题上没有任何退让空间，“以台制华”只是彻头彻尾的空想。我们敦促这些国家立即回归一个中国原则的本源本义，恪守对中国作出的政治承诺，明确反对和制止“台独”。任何违背国际社会期待和世界人民意愿，在台湾问题上践踏国际公理正义的行径都逃脱不了失败的命运。

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