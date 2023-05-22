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阿尔及利亚官员：感谢中国医疗队员为阿卫生事业发展付出心血

2023年05月22日18:46 | 来源：新华社
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　　新华社阿尔及尔5月22日电（记者吴天雨）中国驻阿尔及利亚大使馆21日举行纪念中国派遣援阿医疗队60周年招待会。阿尔及利亚卫生部秘书长穆罕默德·塔勒希感谢中国医疗队员为阿卫生事业发展付出心血。

　　塔勒希在招待会上致辞说，中国为支持阿尔及利亚独立后的医疗卫生体系，于1963年4月向阿尔及利亚赛伊达省派出第一支医疗队。历任中国医疗队员同阿尔及利亚医生并肩努力，为医治患病民众付出心血。塔勒希还表示，特别感谢中方为阿医疗机构提供志愿服务、医疗设备和物资等支持。

　　中国非洲人民友好协会会长李斌致辞说，中国援阿医疗队员既是救死扶伤的白衣天使，也是传递情谊的友好使者，他们以仁心仁术造福当地人民，以实际行动讲述中阿民间友好的故事。援阿中国医疗队在阿顺利开展工作，充分体现了两国人民的彼此信任和真挚情谊，这一事业已成为中阿合作的典范。

　　中国驻阿尔及利亚大使李健致辞表示，60年来，27批援阿医疗队员无私无畏，奋战在治病救人第一线。医疗队在阿培训了约1.5万名医务人员，参加600余场学术交流会，促进中国中医药与阿传统医药相互借鉴。中国援阿医疗队将继续为提高阿公共医疗卫生水平、促进两国卫生交流合作、巩固两国人民友好情谊贡献力量。

　　中国第27批援阿医疗队总队长杨勇说，中国援阿医疗队将传承老一辈医疗队员的优良传统和作风，不断丰富援阿医疗内涵，不断创新援阿医疗方式，为增进和巩固中阿两国友谊、推动构建人类卫生健康共同体贡献力量。

　　从1963年至今，中国共派出援阿医疗队27批次、3522人次，接诊患者约2737万人次，开展手术约175万台，接生约207万新生儿，赢得当地政府和人民的高度赞誉。

(责编：刘洁妍、刘慧)

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