人民网万象5月22日电 （记者孙广勇、通讯员任友总）书法体验挥毫泼墨，文艺晚会精彩纷呈、体育活动激情满怀……连日来，中老“友谊盾牌-2023”联演双方参演官兵组织开展了丰富多彩的系列文化交流活动，促进了双方文化交融，两军参演官兵友谊得到了进一步巩固和加深。

“展现中国文化，传递中国友谊。此次联演，既是军事合作的体现，也是思想和文化的交流。”中方参演分队现场负责人钟雨芳介绍，文化交流活动通过同台演出、同场竞技的方式展开，两军参演官兵在丰富多彩的文化交流活动中深入了解，巩固了传统友好、增进了同志情谊，为下一步训练打下了良好基础。

文艺晚会现场，展示中国传统元素的《超乎想象的中国》视频短片首先亮相，让老方参演官兵近距离感受到了中国传统文化的巨大魅力。紧接着，老挝人民军文工团和中方参演官兵同台献艺，生动展示了本国文化精粹。其中，老挝人民军文工团表演了《中老友谊》《老挝之光》等舞蹈，还用中文演唱了《茉莉花》《北京的金山上》等中文经典歌曲，赢得到了现场官兵的热烈掌声。

演出不断，好戏连台。中方参演官兵刚柔并济的武术表演，充满军人阳刚之气的匕首操展示让老方参演官兵连连称赞。书法展示环节引起了老方参演官兵的浓厚兴趣，他们一边欣赏，一边兴致勃勃地亲身体验，并写下“中老友谊”“你好中国”等书法作品，在欢乐友好的气氛中，不断消融着语言和文化的差异。

联演期间，两军参演官兵还进行了混编拔河比赛、足球友谊赛等体育活动。赛场上，大家你来我往，相互拥抱、拍肩击掌，用特殊的表达方式传递着友谊和温暖。

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