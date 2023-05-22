人民网东京5月22日电（记者朱玥颖）“茶和天下·雅集”20日在大阪中之岛美术馆拉开帷幕。中日两国各界人士及知茶爱茶友人100余人出席了开幕式及开封文旅推介活动。

该活动由中国文化和旅游部主办，中国对外文化交流协会、中国驻大阪总领事馆、中国驻大阪旅游办事处、河南省文化和旅游厅、开封市人民政府承办。

中国驻大阪总领事薛剑在开幕式中表示，茶文化在中日文化交流中具有重要地位，日本抹茶道也正源于宋代的点茶。来自北宋古都河南省的“雅宋文会”团队将带大家跨越国界、穿越历史，沉浸式体验宋代点茶文化的滋味与神韵。今年是中日和平友好条约缔结45周年，希望通过为期五天的“茶和天下·雅集”加深中日民间友好感情，推动中日文化交流，让更多日本朋友了解茶文化、了解中国。

“茶和天下·雅集”围绕宋画、宋代书法、宋词、宋瓷等，通过茶会、雅集、交互式艺术展等跨界融合的创新方式，以茶为媒，以器载道，立体生动地展现宋代美学生活方式，通过场景化、组合式的艺术氛围营造，以“文人四雅事”（焚香、点茶、插花、挂画）、茶舞、抚琴古乐、词曲吟唱等文化题材，表达中式美学生活态度。

本次活动期间，开封市文化广电和旅游局还进行了题为“一城宋韵·东京梦华——开封”的文旅推介，介绍“清平乐·品宋”一日游、“清平乐·雅宋”二日游、“汴京七十二小时”三日游等旅游体验线路。现场观众一边聆听，一边品茶，享受欢愉时光，淡雅的芬芳也在唇齿间弥漫，久久不肯散去。据悉，本次展览期间将持续播放“行走河南·读懂中国”文化旅游推介片等进行宣介。

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