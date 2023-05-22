新华社北京5月22日电 综合新华社驻外记者报道：为庆祝“国际茶日”及“中国传统制茶技艺及其相关习俗”2022年被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，“茶和天下·雅集”系列活动日前在以色列、贝宁、新加坡等国举行，当地民众在茶香之中感受中国文化、增进相互了解。

21日晚，“茶和天下·雅集——美在郑州”推广活动在以色列特拉维夫中国文化中心举行。考究的茶序、花样繁多的茶叶与茶器，让以色列民众沉浸式体验东方茶文化的独特魅力。

以色列外交部文化局局长努丽特·蒂纳里致辞说，中国茶独具魅力，从茶的冲泡到端饮都体现出对传统的传承。茶文化蕴含和谐、平衡等理念，从中可以感受中国悠久的历史文化以及人们对大自然的敬意。

除了传统茶品，新式茶饮在活动现场也颇受追捧。21岁的以色列女孩利斯娅·施瓦茨对记者说，她在中国旅行时了解到，如今，在茶饮店“来上一杯”边喝边聊、在家中“一键下单”点份茶饮外卖已成为不少中国年轻人的生活方式。“这代表一种潮流文化，也是中国消费市场活力的缩影。”

20日晚，位于贝宁经济首都科托努的贝宁中国文化中心内茶香氤氲、琴音缭绕。在此举行的“茶和天下·雅集——青岛有礼”文化交流活动为现场来宾带来一场融合品茗、观展、听琴、学茶艺、观太极、赏书法的“文人集会”。

“茶源于中国，更是世界的。历史上，茶通过丝绸之路走向世界。不同国家的人以不同的方式种茶、品茶、赏茶，茶融入了各国文化。”中国驻贝宁大使彭惊涛在活动上说。

在活动现场，大大小小的茶台错落有致，宾客们围台而坐。中国制茶师傅讲解了不同种类茶的冲泡技巧并进行茶艺表演。此外，来宾还欣赏了二胡名曲演奏、太极拳和书法表演。

20日，“茶和天下·粤韵雅集”活动在新加坡中国文化中心举行。此前几天，“茶和天下·苏韵雅集”活动在此举办。两场活动以茶为媒，让来宾了解中国茶文化传递的“和”“合”理念。

新加坡中国文化中心主任兼中国驻新加坡旅游办事处主任肖江华表示，在一周时间内，新加坡中国文化中心举办6场线下活动，除“苏韵雅集”和“粤韵雅集”外，还有茶艺讲座、品茗沙龙等。相信“茶和天下·雅集”系列活动不仅会把茶和茶文化的美好带给新加坡民众，也将促进中新两国民心相通和文旅交往。

2019年12月，联合国大会宣布将每年5月21日定为“国际茶日”。2022年11月，“中国传统制茶技艺及其相关习俗”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。（参与记者：王卓伦、张天朗、田耘、罗文钰、蔡蜀亚、刘春涛）

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