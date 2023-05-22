新华社莫斯科5月22日电 俄罗斯外交部21日发表声明说，七国集团广岛峰会通过的一系列政治化文件令人反感，七国集团本身正在不可逆转地退化。

俄外交部认为，七国集团峰会的声明充满反俄和反华性质，是一份在国际关系中划分界限的政治决定。七国集团的成员国正试图竭力遏制非西方国家与俄罗斯和中国发展关系。

声明强调，七国集团在英美的牵头下已经不可逆转地退化为制定破坏全球稳定措施的“温床”。七国集团实施集体制裁导致了全球粮食和能源危机，对俄罗斯向第三国供应石油和石油产品限价破坏了世界经济运转。

声明说，七国集团将自己标榜为国际事务中合法性和正义的捍卫者，这是对历史和常识的嘲弄，七国集团是全球问题恶化的主要因素，其倡导的规则只为自身利益服务，并不能代表亚太、中东、非洲和拉美等地区的利益。此外，七国集团还采用经济胁迫和信息侵略等手段来打击第三国的独立政策。

声明指出，七国集团的每个成员国都吹嘘自己在保护民主价值观方面的声誉，但事实上这些国家的历史都充满了压迫和侵犯人权的记录。

声明说，七国集团关于需要应对俄罗斯核威胁的说法是站不住脚的，核威胁的真正源头是包括美国、英国在内的西方集体。

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