人民网迪拜5月21日电 （记者管克江）第六届中国—阿拉伯国家博览会推介会21日在沙特首都利雅得举行。宁夏回族自治区党委书记、人大常委会主任梁言顺，沙特工业和矿产资源大臣班达尔·胡莱夫，中国驻沙特大使馆临时代办殷立军，沙特政府有关部门官员、商协会负责人、企业家代表，中方在沙企业家代表等出席了活动。

宁夏回族自治区党委书记、人大常委会主任梁言顺在第六届中国—阿拉伯国家博览会推介会现场致辞。主办方供图

梁言顺致辞表示，十年来，我们携手成功举办了五届中阿博览会，为沿线国家和地区开展经贸合作搭建平台、畅通渠道、创造条件，推动中阿合作开出繁花、结出硕果，平台功能日臻完善、桥梁纽带作用不断凸显。沙特是本届博览会主宾国。欢迎沙方各界来宁夏参会参展，深挖互补优势、发掘合作潜力，共同谱写新时代中阿经贸合作新篇章，为服务中沙全面战略伙伴关系和全面构建面向新时代的中阿命运共同体作出应有的贡献。

班达尔致辞表示，在共建“一带一路”合作框架下，沙中在经贸、产能、金融、基础设施建设等领域的合作不断拓展深化，双边经贸关系取得了长足发展，中国已成为沙特最主要且强有力的合作伙伴之一。过去十年，中国经济社会发展取得非凡成就，成功经验为阿拉伯国家提供了学习借鉴。沙方愿借助中阿博览会这一成熟平台，与中方拓展合作领域、加快合作步伐，也期待与宁夏进一步开展务实经贸合作。

殷立军致辞表示，通过十年的合作交流，中阿博览会规模不断扩大、成果日益丰富，展现出强劲韧性和旺盛活力，已成为中阿共建“一带一路”的重要平台，相信在主宾国沙特的积极参与和支持下，本届中阿博览会将取得更大成功。

中阿嘉宾观看宁夏“六新六特六优”产业和中阿企业合作展板。主办方供图

推介会上，中阿博览会秘书处向与会嘉宾全面介绍了本届博览会情况。智慧学中文APP正式启动上线。

第六届中阿博览会将于2023年9月21日—24日在宁夏银川市举办。本届博览会以“携手新时代 抢抓新机遇 共享新未来”为主题，将举办开幕式暨“一带一路”贸易投资促进大会，以及8个分项会议论坛，主宾国沙特系列活动、主题省广东系列活动2项机制性活动，设置了4大展览展示区，致力于推动中国与包括阿拉伯国家在内的“一带一路”沿线国家和地区的广泛交流合作。

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